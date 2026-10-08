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Bartunkova vence a Muchova y avanza a semifinales del Abierto de China

CHINA
CHINA (AP)

Nikola Bartunkova alcanzó su primera semifinal de un torneo WTA 1.000 tras vencer el jueves por 6-3, 6-0 a su compatriota checa Karolina Muchova en el Abierto de China.

Bartunkova impuso su autoridad en el partido de cuartos de final al escaparse rápidamente con una ventaja de 5-0 ante la séptima preclasificada. Fue la tercera victoria en la carrera de Bartunkova, de 20 años, ante una oponente ubicada entre las 10 primeras del ranking.

A continuación, se enfrentará a la ganadora del encuentro entre la campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva y Ekaterina Alexandrova, quienes disputarán su partido de cuartos de final más tarde.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

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