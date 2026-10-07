Equipos de la Euroliga rechazan oferta para fusionarse con la NBA en una sola operación europea

Los propietarios de la Euroliga de baloncesto rechazaron la oferta formal de la NBA para fusionarse en una única operación europea tras una reunión en Italia, confirmó el miércoles el Barcelona.

La decisión de no aceptar la propuesta de la NBA de crear una entidad única para Europa se tomó el martes en Cernobbio durante un encuentro de los 13 clubes accionistas de la Euroliga. Entre ellos figuran el Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, Olympiakos, Milan, el ASVEL de Francia —propiedad de Tony Parker— y dos clubes con sede en Estambul.

Un comunicado en el sitio web de la Euroliga indicó que se reunieron para “debatir y alinearse en decisiones estratégicas clave sobre el futuro de su propiedad colectiva”, sin mencionar a la NBA.

El Barcelona informó a The Associated Press, en una respuesta por correo electrónico, que rechazaron una oferta formal de fusión de la NBA. En un comunicado, el club confirmó que el presidente del Barça, Joan Laporta, asistió a la reunión y que los propietarios de los clubes “tomaron varias decisiones sobre el futuro de la competición”.

“Entre esas decisiones estuvo el rechazo de la propuesta de la NBA tal como está actualmente. Si esa propuesta se modifica en el futuro, los clubes y la Euroliga la reconsiderarán”, señaló el comunicado.

No está claro cómo votó cada club. La Euroliga declinó hacer comentarios y remitió a su comunicado inicial.

La NBA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Euroliga, de 20 equipos, está compuesta por 13 clubes accionistas inmunes al descenso. El resto se clasifica a través de sus ligas nacionales o por invitación.

La NBA, en asociación con la FIBA, contempla un modelo de 16 equipos.

El diario deportivo francés L’Equipe informó que la NBA ofreció a cada futuro miembro 400 millones de euros (448 millones de dólares).

En la reunión de la Euroliga del martes, los propietarios de los clubes acordaron avanzar con la conversión de las actuales licencias de 10 años en franquicias para los clubes accionistas. También acordaron continuar con los planes para aumentar el número de franquicias.

Ambición europea

El francés Victor Wembanyama, el griego Giannis Antetokounmpo y el esloveno Luka Doncic están entre las mayores estrellas del baloncesto a nivel mundial.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reafirmó en enero que la liga seguía adelante con los planes para llevar una nueva liga a Europa.

La NBA apuntaba a octubre de 2027 como una posible fecha de lanzamiento, con franquicias que pagarían lo que se espera sea una cuota de entrada considerable. Informes de prensa indicaron que la NBA buscaba al menos una cuota de 500 millones de dólares.

Muchos equipos europeos de baloncesto, incluidos algunos de la Euroliga, han tenido dificultades financieras. El sistema a menudo ha dependido de propietarios adinerados para cubrir cada año las deudas de los equipos.

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