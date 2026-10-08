Dodgers tendrán tiempo de sobra para reajustar rotación, bullpen e incluso a Ohtani

Despachar a los Bravos de Atlanta en cuatro juegos en la serie divisional de la Liga Nacional significó más para los Dodgers de Los Ángeles que evitar un quinto partido de vida o muerte.

Al sentenciar la serie el miércoles por la noche con una victoria 4-1, los Dodgers tendrán tiempo extra para reajustar su rotación, su bullpen y al alicaído toletero Shohei Ohtani de cara al juego inaugural de la Serie de Campeonato el domingo.

“Es importante. Fue muy importante”, dijo el mánager de los Dodgers Dave Roberts. “Una vez que llegas a un juego de eliminación, un Juego 5 o un Juego 7, puede pasar cualquier cosa. Y poder ganar hoy, regresar, reajustar, tener un día libre mañana, definir la rotación, es enorme”.

El descanso adicional significa que Tarik Skubal probablemente será el abridor el domingo contra Milwaukee, en lugar de encargarse de un quinto encuentro contra los Bravos. De manera similar, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow estarán bien descansados para sus aperturas previstas en la Serie de Campeonato.

Y el infielder venezolano Miguel Rojas podría necesitar el descanso extra por un dolor en la parte baja de la espalda que lo dejó fuera el miércoles por la noche.

Además, el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz tendrá tiempo de sobra para descansar después de conseguir salvamentos en días consecutivos para cerrar la serie contra Atlanta. El trabajo en la novena entrada mostró que Díaz ha recuperado su condición de cerrador.

“El equipo confía en mí”, dijo Díaz. “Creo que eso fue lo más importante para mí: el equipo confía en mí. Me dan la pelota todos los días. Y las últimas dos noches han sido increíbles. Por eso vine aquí: para ganar juegos y cerrar juegos como este. Así que estoy muy feliz ahora mismo”.

A pesar de esas ventajas, Roberts se prepara para una reñida Serie de Campeonato. Sus Dodgers intentan acercarse a su objetivo de convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres Series Mundiales consecutivas.

“Tenemos trabajo por delante”, comentó Roberts, y añadió que el descanso extra también será importante para jugadores como Ohtani y Freddie Freeman.

Ohtani se fue de 13-2 contra Atlanta y no ha conectado un jonrón desde el 18 de agosto, mientras lidia con lesiones en el bíceps derecho, la rodilla izquierda y el cuello, que también han mantenido al jugador de dos vías fuera del montículo.

“Así que, en cierto modo, disfrutar este, darle a Shohei un par de días para recuperarse”, expresó Roberts. “Freddie tuvo una gran serie, pero, de nuevo, un par de días le ayudarán. Darles a nuestros muchachos del bullpen un pequeño reajuste. Así que estaremos listos para el Juego 1”.

Díaz lanzó una novena entrada perfecta en la victoria que aseguró la serie. La celebración en el terreno fue discreta, pero Roberts y sus jugadores, con camisetas que decían “Take October” y gafas para protegerse los ojos, pronto quedaron empapados de champaña.

Los Dodgers aprovecharon al máximo su oportunidad de celebrar otra victoria de serie en la postemporada, mientras mantenían el enfoque por el tricampeonato.

“Nuestro objetivo es ganar la Serie Mundial, no esta serie”, afirmó Díaz. “Nos faltan ocho victorias más. Así que nuestro objetivo es ganar esos ocho juegos. Y al final del día, cuando ganemos esos ocho juegos, celebramos.

“Ahora vamos a regresar a LA para seguir trabajando. Sé que todos los muchachos están en la misma sintonía. Ahora solo celebramos un poquito, volvemos a LA, nos ponemos a trabajar y estaremos listos para el domingo”, añadió el boricua.

El sencillo del club Andy Pages con las bases llenas en la séptima entrada impulsó dos carreras para darle a los Dodgers una ventaja 3-1. Max Muncy amplió la ventaja con un jonrón en la novena, su tercer cuadrangular de la postemporada.

“Obviamente, tenemos grandes equipos, grandes series por venir”, señaló Pages. “Vamos a enfrentar a equipos duros, así que hay que prepararse para esos momentos, pero también aprovechar la oportunidad de estar aquí y disfrutar estos momentos. Y saber que nuestro objetivo final es ganar la Serie Mundial. Así que concentrarnos en eso”.

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