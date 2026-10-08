Cerveceros palpitan con ganas el cruce ante Dodgers por el banderín de la Liga Nacional

Tras otra victoria más de corte profesional en una temporada llena de ellas, los Cerveceros de Milwaukee celebraron el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional dentro del Petco Park en medio de duchas de cerveza, humo de puros que flotaba en el aire e incontables botellas de vino espumoso etiquetadas individualmente con los nombres de varias ciudades de Wisconsin.

Los Cerveceros están encantados de volver a casa con otra victoria en una serie de playoffs durante el mejor tramo en la historia del equipo, pero también saben que los Dodgers de Los Ángeles los visitarán en Milwaukee este fin de semana.

Un año después de que los Cerveceros no parecieron estar listos para afrontar el desafío que planteaban los intimidantes campeones de la Serie Mundial, cuando fueron barridos sin contemplaciones en la Serie de Campeonato del circuito, este equipo está convencido de que puede hacerlo mejor en la revancha.

La tensa victoria de los Cerveceros en la serie divisional ante los Padres de San Diego, en cuatro juegos decididos por un total combinado de cinco carreras, no hizo más que subrayar su creciente confianza en su capacidad para rendir en octubre y para pelear de verdad por el primer campeonato de esta franquicia.

“Creo que tenemos un tipo diferente de confianza y de fe en nosotros mismos como equipo. Es como una confianza tranquila, sutil. No es ostentosa. Es simplemente que todos en este camerino, desde la directiva hasta el personal, todos creen", comentó Garrett Mitchell, el jardinero central y héroe del cuarto partido el miércoles con el bate y el guante. "También creo que es la diferencia de un año. Los muchachos siguen madurando. Estamos todos entusiasmados por salir a competir e intentar lograrlo”.

Con su octava aparición en playoffs en las últimas nueve temporadas con un inicio sólido, los Cerveceros van derribando poco a poco las barreras que aún quedan hacia su objetivo final.

Este grupo puso fin en San Diego a la racha de 12 derrotas consecutivas de Milwaukee como visitante en postemporada desde 2018, y lo hizo con una ejecución casi impecable. Los Cerveceros limitaron a los Padres a tres hits y consiguieron sus propios imparables en momentos oportunos, mientras jugaban una defensa excepcional y, gradualmente, le iban drenando el ánimo al público del Petco Park, normalmente frenético.

“Ese equipo puede ganarle a cualquiera en el béisbol. Nadie tiene récord ganador como visitante en la postemporada, salvo quizá los Dodgers", resaltó el piloto de los Cerveceros Pat Murphy sobre los Padres. "Simplemente no es así. Es un ambiente durísimo para jugar. Esto iba a pasar en algún momento si seguimos golpeando la puerta de la postemporada”.

Y aunque los Dodgers serán el mayor desafío al que se han enfrentado, los Cerveceros nunca habían estado mejor posicionados para dar el salto.

Ganaron 103 juegos en la temporada regular, un récord de la franquicia, para liderar las Grandes Ligas e incrementar su total de victorias por cuarta temporada consecutiva, al tiempo que conquistaban su cuarto título seguido de la División Central de la Liga Nacional.

Milwaukee procedió a eliminar a los Padres, que ganaron 91 juegos y que, posiblemente, fueron el mejor equipo de las Grandes Ligas en septiembre, cuando encadenaron 19 victorias en 22 partidos.

Los Cerveceros ganaron una serie muy disputada entre dos equipos que, tras 58 temporadas de existencia cada uno, no tienen títulos de Serie Mundial para mostrar. La sequía de San Diego continúa, pero a Milwaukee le faltan ocho victorias para terminar con la suya.

Los Dodgers están en el camino, pero los Cerveceros creen que por fin les llegó su momento.

“Esta noche se trata de nosotros, pero mañana estamos haciendo un plan", indicó Robert Gasser, el abridor del cuarto juego. “Estamos tratando de ejecutar y de definir algo: ‘¿Cómo conseguir dos victorias en casa y luego ir a LA y hacer el trabajo allá?’ Hemos jugado bien contra ellos este año. Los vimos el año pasado en la Serie de Campeonato, pero estamos todos listos, y estamos preparados para enfrentarles”.

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