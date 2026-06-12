Scaloni aparenta firmeza, pero ata su suerte a los campeones del mundo lesionados

Lionel Scaloni había advertido a los jugadores lesionados del vigente campeón del mundo Argentina que si no respondían a una mayor exigencia en la semana previa de entrenamientos al debut ante Argelia se quedarían afuera del Mundial. Pero el técnico podría quedar preso de sus palabras.

Al menos cuatro jugadores titulares tienen un asterisco a cinco días de iniciar la defensa del título en Kansas City.

Son el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el delantero Julián Álvarez, a los que se suman futbolistas de recambio como Gonzalo Montiel, Nicolás González, Leandro Paredes y Nicolás Paz.

“Cuando se entrenan uno se da cuenta, por cómo se brindan, por los datos. Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar”, explicó el entrenador el último lunes sobre la evaluación de los lesionados. “Estamos tranquilos porque no nos van a poder mentir, pero hoy te puedo asegurar que están bien, la mayoría tiene el alta y tenemos toda una semana para que se pongan bien”.

Por lo pronto, Scaloni no cuenta con todos los jugadores a disposición a falta de cuatro prácticas antes del choque contra Argelia. A esta altura, el entrenador prefiere correr el riesgo de encarar la primera ronda de la competencia con varios campeones del mundo disminuidos físicamente y apostar por su recuperación para los mata-mata, teniendo en cuanta que el cambio de formato le permite tener más días de descanso entre partidos.

Parte de lesionados

El Dibu” Martínez, el arquero héroe en la definición por penales ante Francia en la final de Qatar 2022, llegó a Estados Unidos con su mano derecha enyesada por la fractura del dedo anular atajando para Aston Villa en la final de la Europa League.

No jugó los amistosos ante Honduras e Islandia, y recién este jueves se entrenó sin un vendaje protector para resguardar el dedo lesionado. Una imagen televisiva captó una mueca de dolor en el guardameta cuando se lanzó para atajar la pelota con la mano derecha.

Si bien el arquero comentó en un breve contacto con la prensa que “llego” al debut, Gerónimo Rulli sería su reemplazante si no está apto para atajar contra Argelia.

El lateral izquierdo Tagliafico sufrió un desgarro en el amistoso contra Honduras el sábado y no estará disponible contra Argelia. Pero a diferencia del zaguero Leonardo Balerdi, que también sufrió una lesión muscular durante una práctica en Estados Unidos y fue dado de baja de la lista oficial, Scaloni va a esperar al jugador de Lyon.

González, una de las opciones para el puesto, se entrenó diferenciado el jueves por una molestia muscular, por lo que Facundo Medina o Valentín Barco ocuparían esa posición en el primer partido.

En tanto que el delantero Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, continúa maltrecho del esguince de tobillo que sufrió en las semifinales de la Liga de Campeones ante Arsenal. La “Araña” no fue parte de ninguno de los dos amistosos y es casi un hecho que Lautaro Martínez jugará contra los africanos.

Paredes, el capitán de Boca Juniors que suele ser uno de los primeros recambios en el mediocampo de la Albiceleste, fue preservado en los choques de fogueo por un desgarro y si bien se entrena a la par del grupo, no está en consideración para jugar desde el arranque en el debut.

Paz, el joven talento del Como de Italia, volvió a sentir dolor en la rodilla izquierda y por precaución no formó parte de la última práctica.

Messi, pulgar para arriba

La buena noticia para Argentina es que su capitán Lionel Messi dejó atrás una fatiga muscular y se lo vio en buena forma los 20 minutos que jugó en el triunfo 3-0 ante Islandia, en el que convirtió un penal. El astro, que cumplirá 39 años en pocos días, está listo para jugar su sexto Mundial.

“Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre”, comentó el Diez tras el encuentro.

Y pese a los contratiempos físicos de sus compañeros, el capitán dejó un mensaje alentador: “Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo”.

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