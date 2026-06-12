¿Cuándo celebrarán EE. UU. y Canadá su inauguración del Mundial 2026? Fecha, hora y artistas invitados

La espera por la Copa Mundial de Fútbol 2026 está a punto de terminar y el torneo se inaugurará de forma espectacular gracias a la naturaleza sin precedentes de su organización.

Las finales de este año son las primeras en ser organizadas por varios países, ya que Estados Unidos, Canadá y México son anfitriones de la competición, lo que supone la ventaja codiciada de jugar en casa para el mayor espectáculo del fútbol.

Tres naciones anfitrionas implican tres ceremonias de apertura separadas para cada uno de sus partidos inaugurales, como se hace tradicionalmente, y el trío contrata a artistas de primer nivel y otros intérpretes para marcar la pauta del evento más importante del calendario futbolístico.

Estas tres elaboradas producciones están siendo orquestadas por el productor italiano Marco Balich, reconocido por su trabajo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de este año.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre quién actuará en la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026.

Ceremonia de apertura de México

México dará inicio a las actividades del Mundial con su ceremonia de apertura a las 11:30 a. m. (hora estándar central de México) del jueves 11 de junio en Ciudad de México.

La ceremonia, que tendrá lugar en el Estadio de la Ciudad de México, más conocido mundialmente como Estadio Azteca, se celebrará antes del partido del Grupo A entre México y Sudáfrica, una reedición del encuentro que inauguró el Mundial de Johannesburgo 2010.

open image in gallery Shakira y Burna Boy cantarán en la primera ceremonia de inauguración ( AP )

Shakira y Burna Boy están listos para encabezar el espectáculo e interpretarán la canción oficial del torneo, ‘Dai Dai’.

Entre los demás artistas se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Ceremonia de apertura de Canadá

Posteriormente, Canadá será la protagonista de su ceremonia de apertura en Toronto, que dará comienzo a las 11:30 a. m. (hora estándar central de México) del viernes 12 de junio en el BMO Field, antes del partido de la nación anfitriona contra Bosnia y Herzegovina.

Encabezando el cartel se encuentra nada menos que el ícono canadiense Michael Bublé, junto a artistas de la talla de Alessia Cara y Alanis Morissette, entre otros intérpretes destacados.

open image in gallery Michael Bublé cantará en la ceremonia de inauguración en Canadá ( Reuters )

La cantante palestina Elyanna también cantará, al igual que el artista francés Vegedream, conocido por su himno atemporal ‘Ramenez la coupe à la maison’, que celebró la victoria de Francia en la Copa del Mundo de 2018.

Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy y William Prince también forman parte del cartel.

Ceremonia de apertura de Estados Unidos

El último destino es Los Ángeles, donde Estados Unidos celebrará la tercera y última ceremonia de inauguración de la Copa Mundial. El evento comenzará a las 5:30 p. m. (hora estándar central de México) del viernes 12 de junio, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, y tendrá lugar en el SoFi Stadium, el estadio más nuevo utilizado en el torneo de este verano.

La estrella del pop internacional Katy Perry será la cabeza de cartel en su estado natal, acompañada por el rapero Future.

open image in gallery Katy Perry encabeza el cartel de la tercera y última ceremonia inaugural en Estados Unidos

Tyla también participará en su segunda ceremonia, tras haber cantado al otro lado de la frontera, en México, junto con la estrella tailandesa Lisa, integrante del grupo de k-pop Blackpink, la artista nigeriana Rema y la cantante brasileña Anitta.

Estados Unidos cuenta con una historia repleta de momentos memorables en lo que respecta a las ceremonias de inauguración de los Mundiales, entre ellos el famoso penalti fallado por Diana Ross antes del Mundial de 1994 en Chicago.

Traducción de Olivia Gorsin