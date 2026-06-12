Canadá quiere mostrarse como nación futbolística al recibir a Bosnia al debutar en el Mundial

Luke Reece nunca jugó hockey mientras crecía en el suburbio de Toronto de Mississauga. En cambio, se inclinó por el fútbol, como muchos canadienses que ahora son adultos.

El deporte es tan popular que ha superado al hockey y a todos los demás deportes en participación juvenil, según un informe reciente de Jumpstart, una organización benéfica canadiense que ayuda a jóvenes de bajos ingresos a practicar deportes organizados. El informe indicó que la mitad de los jóvenes del país participan en fútbol organizado.

Reece fue uno de los muchos locales que el jueves lucían indumentaria de la selección canadiense, antes del debut de su país en el Mundial el viernes contra Bosnia-Herzegovina.

“Me gustaría tener entradas para el partido de mañana, pero no tengo”, comentó Reece. “Voy a un partido en Vancouver. Era más barato conseguir una entrada allá”.

¿Está Canadá a punto de vivir un momento futbolístico trascendental?

“Ya tiene un buen arraigo en este país en términos de participación. Creo que todos esperamos que eso crezca. Estos torneos inspiran a muchísima gente de la próxima generación a identificar a sus ídolos, a jugar”, manifestó Christina Linz, presidenta de la Northern Super League, la máxima división del fútbol femenino del país. “Creo que (esto) realmente va a generar esas conexiones emocionales”.

El jueves, mientras el Mundial se inauguraba en México, la gente en Toronto salió en masa para lucir sus camisetas favoritas de fútbol. Las casacas rojas de Canadá, como la que llevaba Reece, estaban entre las más populares.

México y Estados Unidos, los otros coanfitriones del Mundial, los otros dos anfitriones del torneo, están varios escalones por encima de Canadá en cuanto a trayectoria futbolística, pero eso significa que los canadienses tienen más por ganar. Sobre todo cuando se trata de generar pasión por el deporte.

El técnico de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch, afirmó el jueves que ha “sentido un verdadero impulso a favor del equipo y para este momento. La federación canadiense busca capitalizar el hecho de albergar el Mundial por primera vez.

“Canadá se ha vuelto cada vez más multicultural, y creo que la emoción de que tantas naciones diferentes estén aquí en Norteamérica y en Canadá, y de estar jugando con algunos de los mejores jugadores del mundo y algunos de los mejores entrenadores, creo que hay una emoción real detrás de lo que esto será”, expresó Marsch.

Lo que podría entorpecer el potencial del equipo de Marsch es la ausencia de su astro Alphonso Davies, descartado para el partido del viernes mientras se recupera de una lesión de isquiotibiales que sufrió durante la semifinal de la Liga de Campeones del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain el 6 de mayo.

Marsch confía en que el lateral izquierdo pueda regresar en algún momento de la fase de grupos. Señaló que Davies se sometió a una resonancia magnética el miércoles.

“Nos estamos preparando para subir la intensidad”, dijo Marsch el jueves.

Davies es uno de varios jugadores de Canadá que luchan con lesiones. El defensor Moise Bombito se recupera de una fractura en la pierna, pero Marsch afirmó que Bombito “está listo para aportar”.

Independientemente de quién esté en el campo por Canadá, el equipo está listo para enviar un mensaje, y los jugadores están ansiosos por demostrar que su país es una nación futbolera.

“Cada uno de estos chicos es increíblemente canadiense, y el orgullo que tienen al ponerse la camiseta, representar al país, escuchar el himno nacional”, señaló Marsch. “Estos chicos cantan el himno nacional, lo entonan a todo pulmón, porque quieren mostrarle al país lo orgullosos que están de estar aquí, de ser canadienses y de representar lo que es Canadá”.

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Lexie Linderman es estudiante en el John Curley Center for Sports Journalism de Penn State.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup