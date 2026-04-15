Safonov se apodera del arco del PSG tras salida de Donnarumma

Distinto arquero, mismo resultado.

Cuando el Paris Saint-Germain eliminó a Liverpool de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva el martes, fue gracias a otra sólida actuación de su guardameta.

La temporada pasada, Gianluigi Donnarumma fue la figura en una dramática tanda de penales, y esta vez Matvei Safonov destacó en un Anfield empapado por la lluvia.

El ruso de cabello peinado hacia atrás realizó una extraordinaria atajada de puros reflejos en la primera mitad. Se lanzó abajo hacia la izquierda a una velocidad deslumbrante pese a estar desequilibrado, y repelió un disparo con efecto y mucha potencia cuando Liverpool dominaba la segunda parte.

Los ingleses intentaban volver a meterse en la eliminatoria tras haber perdido 2-0 en el partido de ida.

Aunque el PSG terminó ganando 2-0 en Anfield, los goles llegaron en contragolpes al final del encuentro, obra de Ousmane Dembélé.

Fue Safonov quien frenó el impulso de Liverpool.

La oportunidad

La presencia de Donnarumma en las rondas de eliminación directa fue un factor importante para que el PSG ganara la Liga de Campeones por primera vez la temporada pasada. El italiano también realizó atajadas clave en el partido de cuartos de final contra Aston Villa y en la semifinal contra Arsenal.

Ahora Safonov tiene la oportunidad de seguir ese camino después de consolidarse como el número 1 tras la salida de Donnarumma a Manchester City y el decepcionante desempeño Lucas Chevalier, fichado en la pretemporada.

El técnico Luis Enrique quería que Chevalier reemplazara a Donnarumma, supuestamente por la superior capacidad de Chevalier para jugar el balón desde atrás, pero apartó al francés en diciembre tras algunas actuaciones poco convincentes.

Así, Safonov, de 27 años, pasó de ser el portero suplente por segunda temporada consecutiva a convertirse en la primera opción del club.

Ha aprovechado su oportunidad, tal como lo había pronosticado.

En diciembre, Safonov atajó cuatro penales consecutivos en una tanda contra Flamengo, cuando el PSG ganó la Copa Intercontinental. Ese esfuerzo le dejó una mano fracturada. Chevalier lo reemplazó brevemente, pero Safonov recuperó el puesto una vez que su mano sanó.

¿Quién es Safonov?

Era un relativo desconocido en los círculos futbolísticos más amplios cuando llegó, hace dos años, procedente del Krasnodar de la Liga Premier rusa.

Pese a su bajo perfil y a su falta de experiencia al máximo nivel, aun así declaró: “No vine a Paris Saint-Germain para ser suplente”.

Fue una afirmación audaz, considerando que el titular era Donnarumma, el héroe atajador de penales del triunfo de Italia en el Campeonato Europeo de 2021.

Pocos observadores esperaban que Safonov se convirtiera en el número 1.

Cuando sí reemplazó a Donnarumma en un partido de alto perfil la temporada pasada, cometió un gran error en una derrota 1-0 ante Bayern Múnich. Safonov falló por completo el balón al intentar despejar un tiro de esquina, lo que le permitió al club alemán anotar con facilidad.

Safonov sigue siendo vulnerable en centros y tiros de esquina —encajó un gol fácil contra Toulouse en un reciente partido de lig. Pero tiene una capacidad poco común para despejar la mente y volver a concentrarse con rapidez.

Sin embargo, Safonov afronta una prueba de temple aún mayor en una semifinal contra Bayern Munich o Real Madrid.

Habla francés

A diferencia de Donnarumma y de otras grandes figuras que han pasado por PSG a lo largo de los años, como el argentino Ángel Di María y el brasileño Neymar, Safonov se expresa en francés.

“Una vez que firme, denme dos meses y aprenderé francés”, habría dicho Safonov a PSG mientras concluían su traspaso desde Krasnodar.

Después del partido contra Liverpool, se le vio claramente cómodo al realizar una entrevista posterior al encuentro en un francés de nivel notablemente alto.

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