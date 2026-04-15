Muere a los 96 años José Emilio Santamaría, defensor en la edad dorada del Real Madrid

El zaguero del Real Madrid José Emilio Santamaría, un uruguayo que ganó cuatro Copas de Europa como parte de la generación dorada del club en las décadas de 1950 y 1960 antes de convertirse en seleccionador de España, murió. Tenía 96 años.

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club”, dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en un comunicado el miércoles.

No se hizo pública la causa de la muerte.

Nacido el 31 de julio de 1929 en Montevideo, Santamaría se incorporó a las filas del club blanco en 1957. Ayudó al equipo a ganar la Copa de Europa en 1958, 1959, 1960 y en 1966, jugando al lado de leyendas como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas.

También contribuyó a que el equipo conquistara seis títulos de la liga española, entre otros trofeos, durante sus 337 partidos con la camiseta blanca.

Santamaría, internacional con Uruguay, comenzó su carrera como entrenador la temporada siguiente a su retiro del Madrid en 1966. Dirigió a España en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1980 y en el Mundial de 1982, donde fue la anfitriona.

A partir de 1971, también entrenó al Espanyol durante siete temporadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.