Christian Yelich de Cerveceros se perdería al menos un mes por tirón en aductor

El jardinero y bateador designado de los Cerveceros de Milwaukee Christian Yelich, se perdería al menos un mes de actividad por un tirón de aductor.

Yelich salió en la quinta entrada del duelo del domingo, una derrota por 8-6 ante los Nacionales de Washington, con lo que el equipo describió como rigidez en el isquiotibial izquierdo. Los Cerveceros lo colocaron en la lista de lesionados el martes, con efecto retroactivo al lunes, y señalaron que tiene un tirón de segundo grado en el aductor.

Los Cerveceros estimaron que regresaría a mediados o finales de mayo, aunque Yelich manifestó que no quería ponerle un plazo.

“Sólo estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, hacer un buen trabajo con la rehabilitación y volver ahí afuera lo más rápido posible”, expresó Yelich.

Milwaukee también ascendió al infielder y jardinero Greg Jones desde la sucursal de la Triple-A en Nashville y transfirió al lanzador zurdo Rob Zastryzny a la lista de lesionados de 60 días.

Yelich, de 34 años, estuvo en la alineación como bateador designado el domingo y comentó que empezó a sentir que algo no estaba bien cuando conectó un rodado para una jugada de selección en el cuadro en la primera entrada. Se mantuvo en el juego y fue retirado con una roleta en la tercera antes de ser sustituido por un bateador emergente en la quinta.

“Después de correr a primera en la primera entrada, simplemente se sintió raro”, relató Yelich. “Pensé que solo estaba tirante, seguí, y después de mi (siguiente) turno al bate, sentí que era raro”.

Milwaukee ya tenía al jardinero venezolano Jackson Chourio y al primera base Andrew Vaughn en la lista de lesionados por problemas en la mano. Los Cerveceros informaron el martes que se espera que Chourio regrese a inicios de mayo y que Vaughn podría volver a mediados de mayo.

Asimismo, el equipo juega sin el abridor Quinn Priester (síndrome del desfiladero torácico) y el relevista Jared Koenig (codo). Milwaukee cayó 9-7 en 10 entradas ante Toronto el martes para su sexta derrota consecutiva, la peor racha de los Cerveceros desde 2023.

“Hemos tenido mucha adversidad al inicio”, lamentó el mánager Pat Murphy. “Ya hemos pasado por esto antes. Sólo que parece diferente en términos de cómo se nos ha venido acumulando”.

Yelich, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2018 y tres veces elegido al Juego de Estrellas, batea para .314 con un jonrón, 10 carreras impulsadas y tres robos en 15 juegos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes