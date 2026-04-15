El Atlético se llena de euforia tras volver a semis de Champions y la final de la Copa del Rey

Es un gran momento para seguir al Atlético de Madrid.

Una de las hinchadas más apasionadas de Europa también es una de las que más ha sufrido, con el equipo perpetuamente a la sombra de los gigantes Real Madrid y Barcelona.

Sin embargo, el Atlético está en la cima, tras eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones y ver al Real Madrid, su rival de ciudad, necesitado de remontar una desventaja de un gol ante el Bayern Múnich en el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final el miércoles en Alemania.

El Atlético puede coronar su buena semana al conquistar la Copa del Rey por primera vez en más de una década el sábado, cuando se enfrentará a la Real Sociedad en Sevilla.

Los aficionados se sienten bien consigo mismos, y el club está aprovechando el momento.

El Atlético publicó el miércoles una serie de mensajes en X para provocar al Barcelona y celebrar su triunfo. El equipo perdió el partido del martes 2-1 en su estadio Metropolitano, pero había ganado 2-0 en Barcelona la semana pasada.

“Qué día más lindo, ¿no?”, rezó una de las publicaciones en la cuenta del Atlético en X el miércoles.

"Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana", escribió el equipo en otra publicación, en una aparente referencia a las quejas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, quien afirmó el martes que el césped del Metropolitano estaba demasiado alto y perjudicaría a su equipo.

Otra publicación mostraba un video de jugadores celebrando en el campo frente a los aficionados del Atlético después del partido, junto con la frase “Más que un club”, en alusión al eslogan que el Barcelona usa para describirse.

Una publicación mostraba a jugadores del Atlético con gafas de sol y usando auriculares, en referencia a una foto similar al astro azulgrana Lamine Yamal, quien parecía imitar a LeBron James antes de las Finales de la NBA de 2016, en las que los Cavaliers de Cleveland de James remontaron un 3-1 en la serie para ganar el título.

Yamal había dicho antes del partido del martes que James era una inspiración para él. También publicó en Instagram una foto de James sosteniendo el trofeo de la NBA tras ganar el título de 2016.

Otra publicación mostraba un video de un león —con la imagen del escudo del Barcelona— transformándose en un perro después de intentar atacar a un hombre que llevaba el escudo del Atlético.

“Estamos orgullosos del trabajo que hemos venido haciendo toda la temporada”, manifestó el capitán rojiblanco Koke Resurrección. “Jugamos contra uno de los rivales más difíciles a los que podíamos enfrentarnos, con jugadores jóvenes que están entre los mejores del mundo, y ganamos con merecimiento. Esto es algo histórico para el club. Sabemos que no es fácil estar entre los últimos cuatro en la Liga de Campeones”.

El Atlético, que busca su primer título de la Liga de Campeones, no había alcanzado las semifinales desde 2017, cuando fue eliminado por el Real Madrid. También perdió ante el Madrid en las finales de 2014 y 2016.

Camino hacia esas dos finales, el Atlético eliminó al Barcelona. El club alcanzó la final de la Copa de Europa en otra ocasión, en 1974, cuando perdió ante el Bayern Múnich.

“Es fantástico poder darle a nuestros aficionados una semifinal de la Liga de Campeones y una final de Copa”, comentó el delantero francés Antoine Griezmann, quien formó parte del equipo que perdió la final europea de 2016 y que dejará el club al final de la temporada para irse al Orlando City de la MLS.

El Atlético ha sido el eterno tercer mejor club de España. Rara vez ha logrado romper el dominio del Real Madrid —campeón europeo en 15 ocasiones, un récord— y del Barcelona, consagrado cinco veces en la Liga de Campeones. Los gigantes han ganado entre ambos todos los títulos de liga en España salvo uno desde 2015 —el Atlético lo consiguió en 2021.

El equipo puede llevarse a casa su primer título de Copa desde 2013 el sábado, siempre que pueda recuperarse de las celebraciones del martes. El defensor Marcos Llorente dijo que solo durmió unas tres horas después del partido contra el Barcelona.

“Hay que descansar bien. Vamos a prepararla como se merece", señaló el técnico Diego Simeone.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes