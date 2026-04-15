Tras otra eliminación, Lamine Yamal vuelve a prometer ganar la Champions con Barcelona

Lamine Yamal renovó su promesa de ganar la Liga de Campeones con el Barcelona.

El astro de 18 años afirmó que no se rendirá y que cumplirá su juramento de conquistar el trofeo con el club catalán, un día después de la eliminación del equipo a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final.

“Somos el Barça y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... y la traeremos a Barcelona”, escribió el delantero en una publicación en Instagram.

La victoria azulgrana 2-1 ante el Atlético el martes fue insuficiente. Perdieron 2-0 en la ida como locales la semana pasada, con lo que los colchoneros avanzaron a las semifinales gracias a un saldo 3-2 a su favor en el global.

El club catalán intentaba regresar a las semifinales por segunda temporada consecutiva. Atrapó el último de sus cinco títulos de la Liga de Campeones en 2015, con Lionel Messi en el mejor momento de su carrera.

“Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil", manifestó Lamine. “Pero rendirse no es una opción. Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno”.

Autor de uno de los goles del Barça el martes, Lamine ya había expresado palabras similares tras la derrota del equipo ante el Inter de Milán en las semifinales de 2025, cuando dijo que “no se detendrá” hasta poder “cumplir mi promesa” de ganar la Liga de Campeones con el club.

Lamine seguía usando en su perfil de Instagram, a primera hora del miércoles, la foto de LeBron James sosteniendo el trofeo de la NBA en 2016, cuando los Cavaliers de Cleveland remontaron un 3-1 en contra frente a los Warriors de Golden State.

Antes del partido contra el Atlético, había dicho que James era una inspiración para el intento de remontada del Barcelona. Su equipo necesitaba un gol más el martes para llevar el encuentro a la prórroga.

El Barça de Lamine tiene una ventaja de nueve puntos sobre su perseguidor inmediato Real Madrid, tras 31 jornadas en la liga española, y su próximo partido será contra el Celta de Vigo la próxima semana.

Quejas de Laporta

El Barcelona se quejó enérgicamente del arbitraje en ambos partidos contra el Atlético, y el delantero Raphinha probablemente se enfrente a una sanción después de afirmar el martes que a su equipo lo “robaron”.

El presidente electo Joan Laporta declaró el miércoles que el arbitraje fue una “vergüenza” e “intolerable”. Señaló que el club planeaba presentar otra queja formal ante la UEFA.

“Felicitar al Atlético por las semifinales, pero esto no quita para denunciar el arbitraje y el VAR del partido de ayer, que fue una vergüenza", arremetió Laporta. “Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida ya no nos pitaron un penal que era de libro y además nos expulsaron un jugador (Pau Cubarsí) cuando era tarjeta amarilla”.

“Ha sido una eliminatoria que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho", añadió.

El Barcelona ya había presentado una queja ante la UEFA por un posible penal a su favor en el partido de ida.

Cubarsí fue expulsado en la primera mitad del encuentro de ida, y Eric García vio la tarjeta roja en la segunda mitad el martes.

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