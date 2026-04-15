Lionel Messi se enfrenta a una demanda millonaria por perderse un partido de Argentina

Según los informes, Lionel Messi se enfrenta a una demanda millonaria tras perderse un partido internacional de Argentina el año pasado.

Tal y como detalla el medio estadounidense TMZ, Messi y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) fueron demandados por fraude e incumplimiento de contrato en el sur de Florida por VID, una empresa de promoción que organiza eventos deportivos y musicales.

El informe detalla que VID firmó un acuerdo de USD 7 millones (GBP 5,3 millones) con la AFA el pasado mes de agosto por los derechos exclusivos de dos partidos internacionales disputados en octubre: los amistosos de Argentina contra Venezuela y Puerto Rico.

La empresa VID, que tiene sede en Miami, afirma que Messi debía jugar un mínimo de 30 minutos en cada partido, salvo en caso de lesión. Sin embargo, Messi, de 38 años, presenció la victoria de Argentina por 1-0 contra Venezuela desde las gradas del Hard Rock Stadium de Miami, en un palco junto a su familia. VID también alega haber pagado el palco de Messi.

Al día siguiente del partido contra Venezuela, Messi anotó dos goles en la victoria del Inter Miami por 4-0 sobre el Atlanta United en la MLS. Días después, Messi también jugó en la victoria de Argentina por 6-0 contra Puerto Rico.

VID también alega haber perdido más de un millón de dólares después de que el partido contra Puerto Rico se trasladara del Soldier Field de Chicago, con capacidad para 61.500 espectadores, al Chase Stadium de Fort Lauderdale, con capacidad para 21.550 espectadores.

Según un ejecutivo de la AFA, la medida se produjo debido a la represión migratoria del presidente Donald Trump en Chicago. Sin embargo, las autoridades de Chicago afirman que se debió a la baja venta de entradas.

No obstante, VID afirma que la AFA insistió en que rectificarían la situación con partidos en China este año. Sin embargo, debido a un calendario internacional muy apretado, que incluye la Copa Mundial de este verano en Estados Unidos, esos partidos no se concretaron.

Según informa TMZ, VID exige que se le reembolse todo el dinero perdido.

Se contactó a los representantes de Messi y a la AFA para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Olivia Gorsin