Sabalenka avanza en el Abierto de Wuhan tras susto inicial y Osaka pierde

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó un susto inicial para vencer el miércoles por 4-6, 6-3, 6-1 a Rebecca Sramkova en el Abierto de Wuhan.

La campeona defensora ha tenido una racha increíble en Wuhan: su récord es de 18-0 para ganar los títulos de 2018, 2019 y 2024.

Sabalenka, que viene de ganar el Abierto de Estados Unidos, quebró a su oponente, clasificada en el puesto 68, en el juego inicial del set final y no se detuvo hasta convertir su segundo punto de partido para ganar en casi dos horas.

“Sabía que después de ese pequeño descanso... no sería tan fácil volver a mi ritmo”, afirmó Sabalenka en la entrevista de cancha. "Estoy realmente contenta de que en el segundo set encontré mi juego y avancé, y creo que jugué realmente bien".

Sabalenka comenzó su remontada rompiendo a su oponente en el cuarto game del segundo set para adelantarse 4-1. Salvó cuatro puntos de quiebre en el séptimo juego.

Ahora enfrentará a Liudmila Samsonova (16), quien remontó para vencer 3-6, 6-3, 6-1 a la campeona del Abierto de Australia 2020, Sofia Kenin.

Sramkova rompió a Sabalenka dos veces en el set inicial.

La bielorrusa, quien se tomó unas vacaciones en Grecia después de su segunda victoria consecutiva en Flushing Meadows, se retiró del Abierto de China de la semana pasada, otro evento de nivel WTA 1000.

Jessica Pegula fue quebrada dos veces mientras servía para el partido en el tercer set, pero se recuperó para superar a Hailey Baptiste en un desempate ajustado y avanzar.

Pegula (6) venció a su compatriota estadounidense por 6-4, 4-6, 7-6 (6) en su séptimo punto de partido para alcanzar la tercera ronda.

Pegula, quien perdió en las semifinales del Abierto de China la semana pasada, jugará a continuación contra Ekaterina Alexandrova (9) quien venció por 7-6 (5), 6-2 a la estadounidense Ann Li.

La número tres, Coco Gauff, que la semana pasada perdió en las semifinales ante la eventual campeona Amanda Anisimova, avanzó a la siguiente ronda con una victoria en 51 minutos pro 6-1, 6-0 sobre Moyuka Uchijima.

Además, Kateřina Siniaková eliminó por 6-3, 6-1 a Maya Joint.

Naomi Osaka (11) fue sorprendida 7-6 (2), 6-3 por Linda Noskova. La checa de 20 años venía de perder la final del Abierto de China el domingo ante Anisimova.

Noskova, clasificada en el puesto 17, enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Jaqueline Cristian y Elena Rybakina.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes