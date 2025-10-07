La campeona de Wimbledon Iga Swiatek avanza en el Abierto de Wuhan

Iga Swiatek avanzó a la tercera ronda del Abierto de Wuhan de la WTA el martes con una victoria en sets corridos contra Marie Bouzkova.

La campeona de Wimbledon, Swiatek, se recuperó de manera impresionante después de su eliminación en la cuarta ronda del Abierto de China la semana pasada, ganando 6-1, 6-1 contra la oponente checa en el torneo WTA 1000.

La victoria fue la número 60 del año para la ganadora de seis títulos de Grand Slam y el cuarto año consecutivo en que alcanza esa cifra.

“En cada torneo al que voy, quiero jugar mi mejor juego. A veces lo logro, a veces no, pero, sí, mi expectativa es simplemente dar lo mejor de mí”, afirmó Swiatek.

"Honestamente, no me pongo metas como llegar a semifinales o lo que sea, simplemente lo hago paso a paso."

La cabeza de serie número 2, Swiatek, jugará contra Belinda Bencic o Elise Mertens en la próxima ronda.

Más temprano, Emma Raducanu se retiró enferma de su partido de primera ronda.

La número uno británica y ex campeona del Abierto de Estados Unidos fue revisada de la presión arterial y la temperatura durante su partido contra la estadounidense Ann Li.

Raducanu se retiró cuando Li estaba 6-1, 4-1 ganando, ahora jugará contra la cabeza de serie número nueve, Ekaterina Alexandrova, en la segunda ronda.

Naomi Osaka perdió el primer set antes de remontar para vencer a Leylah Fernandez 4-6, 7-5, 6-3 y avanzar a la segunda ronda.

Osaka regresó a Wuhan por primera vez desde 2017.

En otros partidos, Sofia Kenin superó 3-6, 7-6 (5), 6-3 a Anastasia Zakharova para establecer un encuentro de segunda ronda contra la número 16, Liudmila Samsonova, quien venció 6-1, 7-5 a la colombiana Emiliana Arango.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y la número tres, Coco Gauff, debían debutar el miércoles. La número cuatro, Amanda Anisimova, subcampeona tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon este año, se retiró del Abierto de Wuhan citando una lesión en el músculo de la pantorrilla izquierda después de ganar el título del Abierto de China.

