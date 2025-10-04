Defensa del título de Coco Gauff en China termina con derrota en semis ante Amanda Anisimova

La defensa del título de Coco Gauff en el Abierto de China terminó con una derrota en semifinales el sábado por 6-1, 6-2 ante la tercera cabeza de serie, Amanda Anisimova.

Anisimova, subcampeona tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon este año, necesitó solo 58 minutos para vencer a su compatriota estadounidense y avanzar a la final.

“Sabía que tendría que jugar muy bien contra Coco si quería ganar. Estoy muy emocionada de estar en la final”, afirmó Anisimova

La estadounidense, quien ha ascendido al número cuatro en el ranking mundial, tomó ventaja de 5-0 en ambos sets. Ahora enfrentará a la ganadora del duelo entre la quinta cabeza de serie, Jessica Pegula y Linda Noskova (26).

Noskova, de 20 años, se convirtió en la jugadora checa más joven en alcanzar la semifinal de un WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.

