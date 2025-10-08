Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

De Minaur llega a 50 triunfos en el año y avanza a cuartos en el Masters de Shanghái

AP Noticias
Miércoles, 08 de octubre de 2025 10:21 EDT
SHANGHAI
SHANGHAI (AP)

El séptimo cabeza de serie, Alex de Minaur, se convirtió en el tercer jugador esta temporada en ganar 50 partidos a nivel de gira al derrotar el miércoles por 7-5, 6-2 a Nuno Borges en el Masters de Shanghái

De Minaur conectó 19 tiros ganadores en una hora y 47 minutos para alcanzar por séptima ocasión los cuartos de final de un Masters.

Solo tienen más en este 2025 el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, con 67 victorias, y Taylor Fritz, con 50.

En su mejor temporada anterior, De Minaur ganó 47 encuentros en 2024, además de ganar dos títulos.

Se enfrentará a continuación al ganador del encuentro entre Daniil Medvedev y Learner Tien.

Relacionados

Además, Felix Auger-Aliassime (20), eliminó por 6-4, 6-2 al octavo cabeza de serie, Lorenzo Musetti para establecer un duelo de cuarto de final contra Arthur Rinderknech, quien sorprendió por 6-3, 7-6 (5) a otro jugador sembrado, Jiri Lehecka (15).

Rinderknech, clasificado en el puesto 54, se unió a su primo Valentin Vacherot en los cuartos de final al eliminar al tercera cabeza de serie, Alexander Zverev.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in