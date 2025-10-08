De Minaur llega a 50 triunfos en el año y avanza a cuartos en el Masters de Shanghái

El séptimo cabeza de serie, Alex de Minaur, se convirtió en el tercer jugador esta temporada en ganar 50 partidos a nivel de gira al derrotar el miércoles por 7-5, 6-2 a Nuno Borges en el Masters de Shanghái

De Minaur conectó 19 tiros ganadores en una hora y 47 minutos para alcanzar por séptima ocasión los cuartos de final de un Masters.

Solo tienen más en este 2025 el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, con 67 victorias, y Taylor Fritz, con 50.

En su mejor temporada anterior, De Minaur ganó 47 encuentros en 2024, además de ganar dos títulos.

Se enfrentará a continuación al ganador del encuentro entre Daniil Medvedev y Learner Tien.

Además, Felix Auger-Aliassime (20), eliminó por 6-4, 6-2 al octavo cabeza de serie, Lorenzo Musetti para establecer un duelo de cuarto de final contra Arthur Rinderknech, quien sorprendió por 6-3, 7-6 (5) a otro jugador sembrado, Jiri Lehecka (15).

Rinderknech, clasificado en el puesto 54, se unió a su primo Valentin Vacherot en los cuartos de final al eliminar al tercera cabeza de serie, Alexander Zverev.

