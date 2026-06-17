“Vergonzoso”: técnico de Portugal recibe duras críticas tras decisión sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, fue duramente criticado por negarse a sustituir a Cristiano Ronaldo en el decepcionante empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el Mundial.

Ronaldo, que disputa su sexto Mundial, tuvo dificultades para involucrarse en el juego, mientras Portugal luchaba por superar a una combativa selección del Congo en Houston, EE. UU.

El futbolista de 41 años lleva 10 partidos consecutivos sin marcar en grandes torneos, y fue llamativo que Martínez optara por no sustituir a su jugador estrella, a pesar de una actuación prácticamente desapercibida.

En sus comentarios para el programa BBC Radio 5 Live, el exdelantero de la selección inglesa, Chris Sutton, criticó a Martínez, insistiendo en que este tenía “miedo” de sacar a Ronaldo del campo.

“Es vergonzoso”, dijo Sutton, cuando el delantero Gonçalo Ramos entró en el minuto 83 para sustituir al centrocampista Vitinha en vez de a Ronaldo. “Eso es vergonzoso para Roberto Martínez”, añadió.

“¿Acaso todos estamos viendo un partido diferente al que ve Martínez? Tiene miedo de sustituirlo. No actúa como el entrenador. Puede que [Ronaldo] marque el gol de la victoria, pero el partido ya le ha pasado de largo”, continuó.

“[Ronaldo] es un jugador brillante. Antes era el creador de juego, pero ahora es el cazador de goles. No solo es el cazador, sino que también dirige la finca”, agregó.

“No entiendo algunas de las decisiones de gestión de Martínez. Cristiano Ronaldo estaba en la periferia y el juego lo dejó atrás. Martínez tiene que tener el valor suficiente para ser el entrenador. No se comporta como el entrenador de la selección portuguesa y ese es su problema”, expresó.

open image in gallery Cristiano Ronaldo no logró marcar en el empate de Portugal contra la República Democrática del Congo ( Reuters )

open image in gallery Roberto Martínez decidió no sustituir a Ronaldo ( Reuters )

Por su parte, el excapitán de Inglaterra, Wayne Rooney, antiguo compañero de Ronaldo en el Manchester United, criticó el desempeño general de Portugal en su primer partido en Norteamérica.

“El primer partido del grupo es importantísimo y el rendimiento de Portugal fue decepcionante. Uno espera ver más energía”, dijo, y siguió: “Quiero ver más garra en el equipo. Quiero ver a jugadores que adelanten a Cristiano Ronaldo en algunos momentos”.

“Creo que Portugal tuvo una actuación floja”, afirmó.

Ronaldo, con 229 partidos internacionales y 143 goles en su haber, aspira a convertirse este verano en el primer jugador en marcar en seis Mundiales. Portugal se enfrentará a Uzbekistán el martes.

Traducción de Sara Pignatiello