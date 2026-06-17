Las pausas de hidratación en el Mundial: ¿Respiro para los jugadores o maquinaria publicitaria?

Se trata de la innovación más controvertida del Mundial 2026.

El árbitro hace sonar el silbato para detener la acción tras haber transcurrido 22 minutos en cada tiempo con el fin de que los futbolistas puedan hidratarse durante un lapso de tres minutos.

Según la FIFA, la idea es que los jugadores tengan algo de respiro al lidiar con el calor sofocante y la humedad excesiva en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Las pausas de tres minutos probablemente han llegado para quedarse pese a la contrariedad generalizada de técnicos, jugadores y aficionados.

Muchos sospechan que el fin de las pausas es financiero al abrirse otra ventana para la publicidad. Otros han advertido de que pueden tener un efecto perjudicial en el rumbo de un partido. Tampoco se entiende que se tomen en los estadios techados de Estados Unidos como en Houston y Dallas.

“Me parece una normativa pertinente si los grados centígrados están entre los 30 o 35 de temperatura, como pasó en la Copa América de 2024”, dijo Néstor Lorenzo, el seleccionador argentino de Colombia, al recordar el torneo continental que se disputó en Estados Unidos. "Ahora lo que vemos son comerciales durante tres o cuatro minutos, y eso ya desnaturaliza el juego, ya tiene otro sentido y es donde llegamos a preguntarnos cuál es el verdadero fin de esa pausa”.

Resignado, el seleccionador de Francia Didier Deschamps indicó que es otra evolución en el fútbol.

“Ya no son dos tiempos, básicamente tenemos cuatro cuartos", dijo Deschamps. "Esto es lo que se ha decidido y, por lo tanto, los jugadores y los entrenadores se adaptan a esta nueva realidad”.

“No me gusta; solo me gusta cuando las condiciones son extremas”, dijo Mauricio Pochettino, el técnico argentino de Estados Unidos. “Pero cuando las condiciones son buenas, es innecesario”.

Quien no se mordió la lengua fue Jurgen Klopp, el alemán que condujo a Liverpool entre 2015-2024.

“El fútbol está secuestrado por ejecutivos con aire acondicionado”, señaló para la cadena alemana ZDF, para la que trabajaba como comentarista en el Mundial. “He visto a los jugadores parados durante un descanso por calor, mientras las pausas publicitarias marcaban el ritmo del partido, y me pregunté: ¿a quién sirve realmente el Mundial? ¿A los aficionados? ¿A los jugadores? ¿O a los anunciantes?”.

Freno al ritmo de juego

En el primer Mundial de su historia, Curazao estaba extasiado. El seleccionado carribeño acaba de anotar un gol, obra de Livano Comenencia, para igular 1-1 el partido contra Alemania cuando llegó el momento del “cooling break”.

El trámite del encuentro cambió drásticamente. La pausa tuvo un efecto adverso para Curazo, la nación más pequeña en tamaño y población que compite en un Mundial. Alemania reaccionó y desató un vendaval goleador para imponerse 7-1 en el estadio techado de Houston.

“La verdad es que me dio pena por ellos. Marcaron y luego, quizá 30 segundos después, se paró. Les mataron el impulso”, comentó Alan Shearer, el retirado delantero inglés, en el pódcast The Rest is Football.

Oportunidad para que los técnicos ajusten su plan

Los técnicos han capitalizado la oportunidad para transmitir instrucciones tácticas en pleno partido, algo que normalmente no sería posible.

Y parecen tener efecto.

“Puedes usar la pausa para decirles a los jugadores qué necesitan mejorar o qué está bien o qué deberían hacer mejor", declaró el seleccionador neerlandés Ronald Koeman. "Así que puedes usarla de distintas maneras a tu favor, y esto es lo que vamos a hacer”.

En ocho de los primeros 16 partidos se marcaron goles dentro de los 10 minutos posteriores a la pausa de rehidratación.

Marruecos lo sufrió ante Brasil en Nueva Jersey. El conjunto africano ganaba por la mínima diferencia en un arranque avasallador. Menos de 10 minutos después de la reanudación tras la primera pausa, Vinícius Júnior hizo el gol que acabó sentenciando el empate 1-1.

Las pausas de hidratación no han sido del agrado de los hinchas en las gradas. Los abucheos retumbaron durante la primera pausa en el choque Irak-Noruega el martes en Foxborough, Massachusetts.

El clima no importa

La FIFA estipuló que las pausas ocurrirían independientemente del clima, la sede o la ubicación. Fue lo que ocurrió durante el España-Cabo Verde en Atlanta, que se interrumpió pese a disputarse bajo techo y en un estadio con aire acondicionado.

Según el ente rector, se busca “garantizar condiciones iguales para todos los equipos, en todos los partidos”.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, señaló que las pausas tienen sentido en condiciones de calor “extremo”, pero cuestionó si eran necesarias en todos los encuentros.

“Me parece una medida acertada en circunstancias de calor”, señaló. “Esos descansos permiten recuperar energías”.

Momento para comerciales

Más allá del impacto deportivo en los partidos, las interrupciones han sido criticadas por arruinar el espectáculo para los aficionados, ya que las cadenas aprovechan la oportunidad para hacer pausas comerciales.

En Estados Unidos, Fox pasa inmediatamente a comerciales durante las pausas. Pero Telemundo, la cadena estadounidense en español, no lo hace.

“Creo que es la decisión correcta porque así el aficionado sigue pegado a la transmisión”, señaló a The Associated Press Luis Omar Tapia, el veterano relator chileno de Telemundo. “Decidimos seguir analizando y comentando en esos tres minutos”.

A diferencia de los deportes profesionales en Estados Unidos como el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano, las pausas comerciales no han sido una característica común en el fútbol, salvo durante el descanso.

“Cada vez que se va a un comercial es un poco... no es realmente (algo) que me guste”, dijo el capitán neerlandés Virgil van Dijk.

Van Dijk comentó que vio varios partidos del Mundial por televisión antes de que los neerlandeses debutasen con un empate 2-2 ante Japón.

“Creo que para los espectadores neutrales en la tele tampoco es genial”, remarcó.

No se sabe si la FIFA implementará pausas de hidratación en todas las futuras Copas del Mundo, pero la Asociación Inglesa de Fútbol dijo que era poco probable que se emplearán en la Eurocopa que se disputará en el Reino Unido e Irlanda en 2028.

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