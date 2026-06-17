Freeman rescata a un sangrante Ohtani con un jonrón clave en triunfo 5-4 de Dodgers sobre Rays

Freddie Freeman disparó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la sexta entrada, después de que los Rays de Tampa Bay anotaran cuatro carreras ante un golpeado Shohei Ohtani en la victoria 5-4 de los Dodgers de Los Ángeles el miércoles.

El batazo de Freeman, de 407 pies al jardín central ante el relevista Kevin Kelly (4-3), rescató a Ohtani, quien estaba abajo 4-2 tras permitir cinco hits y cuatro carreras en la quinta.

Los Dodgers barrieron la serie de tres juegos, apenas su segunda barrida de por vida ante los Rays y la primera desde agosto de 2013.

Ohtani (7-2) dejó el montículo después de seis entradas y fue utilizado en la parte baja del episodio como bateador emergente, en lugar del designado de inicio, el venezolano Miguel Rojas. Ohtani rodó para out con un solo lanzamiento para terminar la entrada. Fue el único turno al bate que tuvo el toletero japonés y los Dodgers perdieron el bateador designado por el resto del juego.

La ampolla en el dedo medio de la mano derecha de Ohtani, que ya había tenido en Pittsburgh la semana pasada, se abrió y sangró. La superestrella de dos vías ya estaba lidiando con una inflamación en la rodilla izquierda que el mánager Dave Roberts indicó antes del juego que no estaba completamente resuelta.

Ohtani ha permitido siete carreras limpias en sus últimas dos aperturas contra los Piratas y los Rays. El derecho cedió cuatro carreras y siete imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas, elevando su efectividad a 1,47.

Alex Vesia salió de un atasco con las bases llenas en la novena al ponchar a Cedric Mullins para terminar el juego y conseguir su tercer salvamento.

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