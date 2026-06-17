Los Padres derrotan 6-1 a los Cardenales y evitan la barrida en la serie

Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill impulsaron dos carreras cada uno y terminaron con tres imparables, mientras los Padres de San Diego evitaron una barrida en la serie con una victoria de 6-1 sobre los Cardenales de San Luis el miércoles.

El dominicano Tatis, quien también se robó una base, batea de 48-17 (.354) con cuatro dobles y un cuadrangular en sus últimos 11 juegos. Merrill coronó su actuación de tres hits con un jonrón de dos carreras en la novena entrada, su octavo de la temporada.

San Diego conectó 14 imparables, pero se fue de 14-4 con corredores en posición de anotar y dejó a 10 en base. En derrotas consecutivas ante San Luis, los Padres anotaron apenas dos carreras y consiguieron cinco hits en total.

Griffin Canning (1-5) trabajó 4 1/3 entradas, permitiendo cuatro hits y una carrera como relevista. Fue su sexta aparición como relevista en su carrera. Realizó ocho aperturas esta temporada. Bradgley Rodriguez abrió el segundo juego de bullpen de la serie para los Padres. Lanzó la primera entrada.

Kyle Leahy (5-4) trabajó seis entradas y cargó con la derrota, mientras los Cardenales vieron cortada su racha de seis victorias consecutivas en casa.

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