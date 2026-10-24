Rodgers confía en la decisión de la NFL para jugar en París pese a los disturbios

El quarterback de los Steelers Aaron Rodgers manifestó confianza el viernes en que la NFL tomará las decisiones de seguridad necesarias para disputar un partido en París, en medio de los recientes disturbios civiles en la ciudad.

La estrella de Pittsburgh habló en una conferencia de prensa dentro de un hotel del centro poco después de que el equipo llegó a la capital para el partido del domingo contra los Saints de Nueva Orleans en el Stade de France.

“Definitivamente creo que la NFL está atenta a lo que está pasando”, señaló Rodgers. “Este partido significa mucho para la NFL. Si no hubiera seguridad, entonces estoy seguro de que no estaríamos aquí”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó preocupación por el partido en Washington: “Yo habría dicho que la NFL probablemente podría haber pospuesto ese encuentro”.

El equipo informó que se canceló un entrenamiento matutino de los Steelers en el Stade de France debido al mal tiempo. En París había viento y lluvia ligera.

Los Steelers volaron desde Pittsburgh durante la noche y habían planeado el entrenamiento al aire libre a las 11 de la mañana hora local, pero se suspendió 90 minutos antes.

El partido del domingo sigue en pie pese a los disturbios civiles en París y otras ciudades de Francia. Se prevén más manifestaciones este fin de semana.

Un evento de fin de semana para aficionados de los Steelers fue cancelado el jueves por preocupaciones de seguridad.

El entrenador de los Steelers, Mike McCarthy, afirmó que el equipo está “muy confiado” en que la experiencia del equipo será positiva.

T.J. Watt dice que está ‘listo para jugar’

El linebacker externo de los Steelers, T.J. Watt, lidia con un problema de pantorrilla, según el reporte de lesiones del jueves. Watt, que ya había aparecido en el reporte como jugador en descanso, fue listado como participación limitada en el entrenamiento del jueves.

En el hotel del equipo el viernes, Watt no pareció preocupado.

“Me siento realmente bien, honestamente”, comentó cuando le preguntaron por la diferencia horaria y su pantorrilla. “Sólo trato de hidratarme lo más posible, pude dormir en el avión, me tomé un espresso, así que debería estar listo para jugar”.

McCarthy dijo que no le preocupa la disponibilidad de Watt, pero que técnicamente la decisión se tomaría después del entrenamiento del sábado.

Comida casera para Metcalf

El receptor abierto DK Metcalf tuvo un gran día en Dublín el año pasado, al anotar con una recepción de touchdown de 80 yardas en la victoria de Pittsburgh sobre los Vikings de Minnesota. Aportó cinco recepciones para 126 yardas en el triunfo por 24-21.

Pero resulta que no es un gran admirador de los partidos internacionales. Le preguntaron si tiene una lista de deseos de nuevas ciudades.

“No señor, porque realmente no me gusta viajar para jugar fútbol americano fuera de Estados Unidos”, dijo, sonriendo. "Pero ahora mismo es parte de nuestra descripción del trabajo”.

La NFL disputa un récord de nueve partidos internacionales esta temporada.

La tormenta Austen afecta a París

Un evento de flag football programado para el viernes cerca de la Torre Eiffel fue cancelado por el clima, anunció NFL France.

La tormenta Austen avanzaba por el Canal de la Mancha y se esperaba que trajera vientos fuertes a la región. El servicio meteorológico nacional francés puso a París y a otras 22 regiones bajo “alerta naranja” el viernes debido a los fuertes vientos. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP