Desplantes con bates lanzados y trotes lentos tras jonrones podrían abundar en la Serie Mundial

El béisbol atraviesa por una era dorada en materia de desplantes tras conectar un jonrón. Se alienta a los peloteros a festejar sus vuelacercas lo mismo lanzando el bate por todo lo alto que trotando lento por las bases.

El dominicano Junior Caminero, el cubano Yandy Díaz y el venezolano William Contreras están llevando estas celebraciones a nuevos niveles durante octubre.

Caminero, el toletero revelación de los Rays de Tampa Bay, tardó 38,7 segundos en pasearse por las bases tras un jonrón en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Famoso en los círculos del béisbol por sus recorridos lentos y espectaculares, su tiempo promedio de trote aun así es más rápido que los de Díaz, su compañero en Tampa, y Contreras, un rival en los Cerveceros de Milwauke.

Rays y Cerveceros chocan en una Serie Mundial que comenzaba el viernes por la noche.

Las opiniones sobre los pausados recorridos de estos peloteros hacia home difieren entre las distintas generaciones.

“¿Saben lo que yo haría? Les pondría un pelotazo en las costillas la próxima vez que se paren a batear”, comentó el relevista miembro del Salón de la Fama Goose Gossage. “Compórtense como peloteros de Grandes Ligas. Es algo muy simple. Actúen como si ya hubieran estado ahí y lo hubieran hecho antes. Se comportan como tontos”.

Los jugadores de la vieja escuela pueden desaprobar esos trotes teatrales, pero mucho ha cambiado desde que el enorme lanzamiento de bate del dominicano José Bautista durante una serie divisional de la Liga Americana en 2015 se convirtió en un punto de inflexión en el debate sobre conducta deportiva frente a celebración.

Las Grandes Ligas, decididas a abrazar a sus jóvenes estrellas y a darle sabor internacional a su ambiente, han logrado abrir espacio para muestras virales —y comercializables— de exuberancia.

“Este deporte es diferente. Está en otro lugar, en otro estado”, manifestó el mánager de los Rays, Kevin Cash, quien fue jugador de Grandes Ligas de 2002 a 2010. “Uno no quiere excederse y humillar al otro equipo. Siempre hay que respetar eso, pero son momentos emocionantes y quiero que los nuestros los disfruten”.

El primer jonrón de Caminero en postemporada, un batazo de dos carreras que pegó en el poste de foul del jardín izquierdo y que le dio a los Rays una ventaja de cuatro carreras en la séptima entrada en la victoria 7-3 que aseguró el banderín la noche del lunes, derivó en ese paseo de 38,7 segundos, el trote ininterrumpido más largo registrado en un jonrón de postemporada desde que MLB Statcast comenzó a medirlos en 2015.

Su “Trop Trot” tardó más del doble que el récord de 19,19 segundos de Usain Bolt en los 200 metros, más que el récord del relevo 4x100 de 36,84 segundos establecido por Jamaica, más que el récord de patinaje de velocidad en 500 metros de 33,61 segundos de Pavel Kulizhnikov en 2019.

Caminero se giró hacia el dugout de los Rays antes de llegar a primera base, se golpeó el pecho con ambos puños cuatro veces y se llevó la mano derecha a la oreja después de pasar por segunda para escuchar más ovaciones.

Volvió a golpearse el pecho con la mano derecha. Se detuvo antes del plato, señaló hacia las gradas a Randy Arozarena e imitó la pose de brazos cruzados del exastro cubano-mexicano de los Rays.

Finalmente, pisó el home.

“Es difícil ver eso, golpeándose el pecho como Tarzán”, opinó Gossage.

A Caminero no le preocuparon los comentarios del exlanzador.

“Solo disfruto el momento”, expresó. “Todo el mundo disfruta el momento porque no sé si el momento volverá a llegar para nosotros”.

Caminero tiene el récord de tiempo de trote en temporada regular con 40,65 segundos, establecido el 15 de septiembre con su batazo en la novena entrada contra Elvis Alvarado, de los Atléticos, para sentenciar el final del duelo.

Los trotes ininterrumpidos de Statcast no incluyen pelotas en las que el jonrón no fue evidente de inmediato para el bateador.

A este ritmo, parece seguro que caerá el récord del trote más largo en la Serie Mundial: 31,29 segundos, establecido por el dominicano Juan Soto, de los Yankees de Nueva York, tras conectar un jonrón ante Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, en el segundo juego de 2024.

Esos trotes de los Rays son modestos comparados con la excursión de aproximadamente 56 segundos de Caminero cuando conectó un jonrón para tomar la delantera, estrellando la pelota contra la pizarra del jardín central en la parte alta de la novena entrada con los Leones del Escogido ante los Tigres del Licey, en el séptimo y decisivo juego de la final de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal de 2025.

Saltó constantemente, como si estuviera bailando “pogo” mientras trotaba, se detuvo por completo para celebrar con compañeros en primera y tercera, y luego lanzó el casco cuando se acercaba al plato.

Contreras tuvo el tiempo promedio de trote más lento esta temporada con 31,14 segundos, seguido por Díaz con 31 segundos. Después estuvieron el novato dominicano de los Dodgers Josué de´Paula (30,31), Joc Pederson, de Texas (29,64), Arozarena, de Seattle (29,22), el quisqueyano Manny Machado, de San Diego (29,05), el boricua Nelson Velázquez, de Houston (29,02) y Caminero (28,92).

En una época en que los sprints al estilo Correcaminos ya pasaron de moda, Andrew Pinckney, de Washington, aceleró alrededor de las bases en 18,55 segundos para el trote más rápido de la temporada en un jonrón. Su carrera veloz fue en su primer hit en Grandes Ligas, un jonrón ante el dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia, el 6 de agosto. Pinckney debutó un día antes.

Adam Rosales, de los Atléticos de Oakland, tiene los tres trotes más rápidos en jonrones que se fueron por encima de la cerca desde que comenzó Statcast: 15,88 segundos el 25 de junio de 2017, 15,9 segundos el 22 de abril de ese año y 15,96 segundos el 24 de septiembre de 2016.

Caminero sostiene que los trotes de Díaz son mejores que los suyos, pero Díaz no aceptó esa superioridad.

“Creo que está empatado”, dijo Díaz sonriendo y luego empezando a reír.

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