Trump expresa preocupación por partido de la NFL y disturbios civiles en París

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el viernes que la NFL “probablemente podría haber pospuesto” el próximo partido en París entre los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans debido a las protestas callejeras en la ciudad.

Francia se prepara para más manifestaciones el sábado contra el alto costo de vida, con museos cerrando y el gobierno desplegando una mayor presencia de seguridad para evitar que se repita la violencia de la semana pasada.

El partido del domingo —el primero de temporada regular de la NFL en Francia— se disputará en el Stade de France, en Saint-Denis, justo al norte de la capital.

“Creo que quizá parece que mañana va a ser un mal día en Francia, así que preocupa”, comentó Trump a los periodistas, y añadió: “Yo habría dicho que la NFL probablemente podría haber pospuesto ese partido... porque Francia está realmente en problemas”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió tarde el jueves una alerta de seguridad en la que señaló: “Numerosos grupos presentaron planes para protestas el sábado 24 de octubre. Los estadounidenses en París para el partido de la NFL el domingo 25 de octubre también deben actuar con cautela y estar atentos a su entorno. Aunque pueden presentarse permisos para las rutas de las manifestaciones, pueden producirse cambios de última hora y las protestas pueden ocurrir fuera de las rutas previstas”.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, manifestó esta semana que los preparativos se realizaron en consulta con autoridades de Estados Unidos y de Francia. Las protestas callejeras, indicó, “no son inusuales en Francia”. La liga no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Trump.

La liga francesa de fútbol informó que el partido del Paris Saint-Germain contra el Lyon fue trasladado del domingo al lunes por la noche a petición de la policía de París. El encuentro estaba programado para la noche del domingo en el Parc des Princes.

El quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers, dijo el viernes que “la NFL está alerta a lo que está pasando”.

“Este partido significa mucho para la NFL. Si no fuera seguro, entonces estoy seguro de que no estaríamos aquí”, señaló Rodgers en el hotel del equipo en París.

Un evento de fin de semana para aficionados de los Steelers fue cancelado el jueves por preocupaciones de seguridad.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP