Powell lidera a los Bulls en un triunfo ajustado 132-125 sobre los Bucks en Milwaukee

Norman Powell anotó 25 puntos, el novato Caleb Wilson sumó 21 y los Bulls de Chicago vencieron 132-125 a los Bucks de Milwaukee el viernes.

El partido se disputó cuatro horas antes de lo programado originalmente debido a que los Cerveceros de Milwaukee fueron anfitriones del Juego 1 de la Serie Mundial el viernes por la noche.

Leonard Miller anotó 19 unidades para ayudar a los Bulls a recuperarse de una derrota 135-92 en Toronto en el partido inaugural de la temporada el miércoles por la noche. Jalen Smith tuvo 14 puntos y 13 rebotes, y Buddy Hield aportó 13 tantos.

Tyler Herro, oriundo del área de Milwaukee y uno de los cuatro jugadores enviados a los Bucks en un gran canje de temporada baja que mandó a la piedra angular de la franquicia, Giannis Antetokounmpo, al Heat de Miami, terminó con 34 puntos.

El también exjugador del Heat el mexicano Jaime Jaquez Jr. añadió 19 puntos y 11 rebotes, Kyle Kuzma registró 14 tantos y Myles Turner 12. Los Bucks comenzaron el miércoles por la noche con una derrota en Washington.

Se guardó un minuto de silencio antes del partido y se presentó un video de homenaje en el descanso para Don Nelson, el entrenador con más victorias en la historia de los Bucks. Murió el 9 de agosto a los 86 años. ___

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