Gladbach corta racha sin triunfos en la Bundesliga y Torino hila 3ra victoria en la Serie A

Borussia Mönchengladbach ganó por primera vez esta temporada, mientras que un Torino en franca mejoría sumó nueve puntos de nueve en la Serie A al vencer el viernes 3-2 a Monza.

En la Ligue 1, Niza logró su primera victoria como visitante al imponerse 2-1 a Brest, mientras que en la Liga Premier Ipswich y Nottingham Forest empataron 1-1.

El recién ascendido Málaga sigue buscando su primera victoria desde su regreso a La Liga después de permitir un gol en los últimos minutos para empatar 1-1 en la cancha de Alavés.

Gladbach por fin gana

Gladbach llegó al partido de la Bundesliga en Stuttgart sin puntos tras seis encuentros y con una diferencia de goles de -20, un récord del club. Quedó en desventaja a los seis minutos por un tanto de Ermedin Demirović.

Pero en una de las remontadas más asombrosas de la Bundesliga hasta ahora, el cuarto gol de la temporada del estadounidense Joe Scally igualó para Gladbach siete minutos antes del descanso, y Shuto Machino le dio la ventaja inesperada seis minutos después de iniciada la segunda parte.

Wael Mohya aseguró los puntos con un cabezazo a mitad del segundo tiempo. Fue el segundo gol del jugador de 17 años en dos partidos.

Demirović recortó distancias para el equipo local a siete minutos del final, pero no fue suficiente.

Al Málaga se le escapa su primera victoria

Málaga era el único equipo que aún no había logrado una victoria en La Liga, pero se puso por delante en Alavés justo antes del descanso gracias a su futbolista más regular de la temporada hasta ahora.

Adrián Niño marcó por tercer partido consecutivo, pero el visitante no pudo sostener la ventaja, ya que la presión del conjunto local terminó por dar frutos.

El cabezazo de Toni Martínez a los 89 fue desviado hacia el larguero y Aitor Manas fue el más rápido para aprovechar el rebote. Remató con fuerza para darle al Alavés el empate.

Alavés se ubicó en el séptimo puesto, aun cuando su racha sin ganar se extendió a seis partidos.

Málaga se mantuvo en el fondo de la tabla.

Torino, en alza, gana por tercera vez seguida

El primer gol de la temporada del mediocampista holandés Kian Fitz-Jim encaminó a Torino a su tercera victoria consecutiva por primera vez desde la temporada 2019-20.

El exjugador del Ajax Fitz-Jim anotó cerca del descanso, pero Gustavo Varela igualó dos minutos después de iniciada la segunda parte tras un error del defensor de Torino Pietro Comuzzo.

Sin embargo, Rafik Belghali, el delantero cedido por Verona, volvió a poner a Torino arriba 14 minutos más tarde con un gran remate desde fuera del área, y Nikola Vlasic aseguró los puntos con el tercero.

Nathan Patterson marcó un autogol para Monza en el tiempo añadido, pero un Torino en ascenso hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos y subir al octavo lugar. Monza quedó 14º.

Niza logra 3ra victoria en 4 partidos

Un punto separaba a Brest y Niza antes del partido del viernes, y sólo un penal fallado en los descuentos evitó que repartieran puntos en una noche fresca en Bretaña.

Un error del arquero de Niza Yehvann Diouf le dio a Ludovic Ajorque una oportunidad de oro a los 15 minutos, y no falló para adelantar al equipo local.

Elye Wahi empató por Niza tras un tiro de esquina al cumplirse una hora de juego, y el visitante ganó con un gol de Sofiane Diop en el noveno minuto de reposición.

Diouf se reivindicó de su falla anterior al atajar un penal de Kenny Lala en la última jugada del partido.

Niza ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos por el mismo marcador de 2-1. Superó a Brest y subió al octavo puesto. Brest bajó un lugar y quedó 11º.

Ipswich y Forest empatan

El recién ascendido Ipswich comenzó la temporada de manera alentadora, pero se encontró en desventaja a los 13 minutos en casa ante Nottingham Forest.

El centro bombeado del colombiano Daniel Muñoz desde la izquierda fue aprovechado por un Neco Williams sin marca.

Un error de Nikola Milenkovic permitió que el paraguayo Julio Enciso igualara justo antes del descanso. Aunque Forest fue mejor en la segunda parte, no pudo concretar sus ocasiones.

El visitante se mostró molesto por una decisión del VAR que no expulsó a Issa Diop después de derribar a James McAtee, de Forest, cuando Éste se iba directo hacia el arco.

Forest salió de la zona de descenso y subió al 16º puesto; Ipswich escaló un lugar y quedó noveno.

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