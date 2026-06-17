Suspenden Bravos-Gigantes por lluvia. Se reanuda el miércoles con San Francisco adelante 3-2

El primer juego de una serie de tres entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco fue suspendido por lluvia y se reanudará el miércoles a las 2 de la tarde, con los Gigantes arriba 3-2 y los Bravos bateando en la parte baja de la segunda entrada.

Formará parte de una doble cartelera, con el segundo juego programado para comenzar a las 7:15 de la tarde.

Drake Baldwin, de Atlanta, conectó el jonrón más largo de la temporada de las Grandes Ligas en su primer turno al bate. El receptor de los Bravos le pegó a una recta de Adrian Houser, de San Francisco, y la envió 473 pies al jardín central para abrir el juego para los Bravos.

Después de la parte alta de la segunda entrada, el personal de mantenimiento del estadio comenzó a atender el terreno bajo una lluvia constante. Tras casi dos horas de lluvia intermitente, se colocó la lona y el juego fue suspendido. ___

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