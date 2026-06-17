Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Suspenden Bravos-Gigantes por lluvia. Se reanuda el miércoles con San Francisco adelante 3-2

GIGANTES-BRAVOS-SUSPENDIDO
GIGANTES-BRAVOS-SUSPENDIDO (AP)

El primer juego de una serie de tres entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco fue suspendido por lluvia y se reanudará el miércoles a las 2 de la tarde, con los Gigantes arriba 3-2 y los Bravos bateando en la parte baja de la segunda entrada.

Formará parte de una doble cartelera, con el segundo juego programado para comenzar a las 7:15 de la tarde.

Drake Baldwin, de Atlanta, conectó el jonrón más largo de la temporada de las Grandes Ligas en su primer turno al bate. El receptor de los Bravos le pegó a una recta de Adrian Houser, de San Francisco, y la envió 473 pies al jardín central para abrir el juego para los Bravos.

Después de la parte alta de la segunda entrada, el personal de mantenimiento del estadio comenzó a atender el terreno bajo una lluvia constante. Tras casi dos horas de lluvia intermitente, se colocó la lona y el juego fue suspendido. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in