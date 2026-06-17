Jonrón de 3 carreras de Mead y gran noche de Nuñez dan a Nacionales triunfo 6-4 ante Reales

Curtis Mead conectó un jonrón de tres carreras para desempatar en la parte baja de la séptima entrada y llevó a los Nacionales de Washington a una victoria la noche del martes por 6-4 sobre los Reales de Kansas City.

Nasim Nuñez conectó dos triples y anotó tres veces por los Nacionales, que buscarán completar una barrida de tres juegos el miércoles después de propinarle a Kansas City su sexta derrota en siete partidos. Los Reales están 16 juegos por debajo de .500, su peor marca de la temporada.

Paxton Schultz (1-2) se llevó la victoria como relevista, y Gus Varland lanzó la novena —permitiendo un jonrón solitario del ex-Nacional Lane Thomas— para conseguir su sexto salvamento. Daniel Lynch IV (2-1) cargó con la derrota.

El abridor de los Nacionales, Foster Griffin, permitió una carrera y seis hits en seis entradas, con dos bases por bolas y seis ponches.

Después de que Nuñez se robó la tercera sin tiro, el bateador emergente venezolano Andrés Chaparro negoció una base por bolas y Mead conectó un batazo hacia el jardín izquierdo-central para su 11mo jonrón de la temporada.

Michael Wacha permitió tres carreras en seis entradas para la 35ta apertura de calidad de la temporada de Kansas City.

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