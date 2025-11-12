Rapero francés Orelsan dice que un "malentendido" causó su disputa con Mbappé

El rapero francés Orelsan afirmó el miércoles que un "malentendido" probablemente causó su disputa con la estrella del fútbol Kylian Mbappé.

Orelsan, uno de los artistas de rap franceses más populares y con mayores ventas en la actualidad, provocó la ira del delantero del Real Madrid con una línea de una canción de su último disco, "La fuite en avant". La pista — "La petite voix" — presenta a Orelsan rapeando en la forma de una voz interior que critica e insulta al artista, a su familia y a sus fans.

En un momento, la voz también apunta a la familia Mbappé — "Hundirás tu ciudad como los Mbappé" — en referencia a la adquisición en 2024 del club de fútbol de Caen por parte de la empresa del delantero, Interconnected Ventures.

Orelsan creció en la ciudad de Normandía y es un fanático de mucho tiempo del equipo, que fue relegado a la tercera división del fútbol francés la temporada pasada.

Mbappé se tomó la letra de manera personal, acusando a Orelsan de ser hipócrita.

"Estás invitado a venir a 'salvar' la ciudad que tanto amas", escribió el capitán de Francia la semana pasada en un mensaje en las redes sociales, añadiendo en un posdata: "El tipo seguía rogándonos que nos uniéramos con un 1% sin pagar un centavo — porque está en bancarrota — solo para parecer el buen chico de Normandía".

Desde entonces, Orelsan ha evitado escalar la disputa, sugiriendo el miércoles que un malentendido provocó la pelea durante una entrevista con Fun Radio.

"No tengo muchas ganas de responder", dijo Orelsan. "Todavía estoy en el calor del momento, y realmente no quiero hablar de eso. Es un malentendido. Creo que solo necesito explicar adecuadamente el concepto del álbum".

Elaborando sobre el tema de la canción, Orelsan dijo: "Estas cosas negativas forman una especie de voz interior — un crítico interno — que comienza a carcomerme y solo ve lo malo. Es un gran tema del álbum".

Preguntado sobre la controversia en el campo de entrenamiento de Francia, Mbappé se negó a comentar el miércoles.

"Nada que decir, no me interesa", dijo Mbappé.

