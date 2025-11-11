España, Francia y Portugal cerca de clasificar al Mundial y la Noruega de Haaland acecha

España con Lamine Yamal, Francia con Kylian Mbappé, además de Portugal y Cristiano Ronaldo están cerca de confirmar sus lugares en la Copa del Mundo 2026.

Los 12 goles de Erling Haaland hasta ahora tienen a Noruega más cerca de confirmar su primera clasificación a la Copa del Mundo desde antes de que él naciera, y empujando a Italia hacia los playoffs donde el cuatro veces campeón fue sorprendentemente eliminado en las dos ediciones pasadas.

Alemania también corre el riesgo de no avanzar directamente como ganador de grupo europeo. Los alemanes enfrentan el lunes a Eslovaquia en Leipzig.

La clasificación para la Copa del Mundo en Europa se reanuda el jueves 13 de noviembre y seis días después, quedarán confirmados los 11 equipos que se unirán directamente a Inglaterra para el primer torneo de finales de 48 equipos que co-organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Europa tendrá 16 lugares para la Copa del Mundo ampliada —contaron con 13 en la última Copa del Mundo de 32 equipos en Qatar en 2022— y las últimas cuatro entradas se decidirán mediante llaves de playoffs en marzo.

Croacia, Países Bajos, Suiza y Bélgica están bien posicionados para confirmar su regreso a la Copa del Mundo.

Dinamarca y Austria se dirigen a la última semana como líderes de grupo, aunque podrían ser superados en los juegos finales contra, Escocia y Bosnia-Herzegovina, respectivamente.

España sin problema

España tiene un récord perfecto de cuatro victorias, 15 goles anotados y ninguno recibido, pero aún tiene dos juegos complicados para terminar, en Georgia el sábado y recibiendo a Turquía tres días después.

Tiflis es donde comenzó la carrera internacional de Yamal como el jugador más joven de España, con 16 años y menos de dos meses en septiembre de 2023. Luego, anotó como suplente en la goleada 7-1 sobre Georgia en la clasificación para la Euro 2024.

Pero Yamal no estará disponible esta semana. Con reservas, la selección permitió que Yamal se quedara con el Barcelona para recibir tratamiento por una lesión en la ingle.

Turquía, que disputó los cuartos de final de la Euro 2024, primero enfrentará a Bulgaria y podría poner algo de presión sobre España antes de enfrentarse en su último juego en Sevilla el martes de la próxima semana.

Con la diferencia de goles como primer desempate, Turquía necesita que España pierda puntos en Georgia o ganar por mucho en Sevilla. Eso parece poco probable después de la victoria 6-0 de España en Turquía en septiembre.

Francia recuerda

El campeón del mundo en 2018 y finalista cuatro años después, Francia avanzará con una ronda de sobra al vencer a Ucrania el jueves en el Parc des Princes.

El juego se lleva a cabo diez años después del ataque terrorista en Bataclan y en el Stade de France donde Francia jugaba contra Alemania. El aniversario será recordado el jueves.

Dos empates serían suficientes para que Francia lidere el grupo de cuatro equipos que completa el domingo en Azerbaiyán.

El sexto de Ronaldo

Portugal también necesita solo dos puntos antes de sus duelos ante Irlanda el jueves y recibiendo al último lugar Armenia el domingo.

De ganar Cristiano Ronaldo, quien cumplirá 41 años en febrero, disputará su sexta Copa del Mundo.

Cristiano y Lionel Messi podrían marcar récord y desempatar la marca que comparten con Lothar Matthäus, quien jugó en tres para Alemania Occidental y dos con la Alemania reunificada de 1982-98.

El ascenso de Haaland

Noruega disputó por última vez la Copa del Mundo masculina en 1998, dos años antes de que naciera Haaland.

Haaland ha anotado 12 de los 29 goles de Noruega en un paseo por el Grupo I que debería ganar efectivamente el jueves al vencer a Estonia en Oslo.

La diferencia de goles de Noruega ya está 16 por encima a la de Italia —a la que venció 3-0 en junio— antes de jugar el partido de vuelta el domingo en San Siro. Italia primero visita a Moldavia.

Alemania recuperó la cima de su grupo después de comenzar con una derrota 2-0 en Eslovaquia en septiembre. Eslovaquia tropezó cuando perdió el mes pasado en Irlanda del Norte y está empatada en puntos con Alemania, que debería aumentar aún más su diferencia de goles el viernes en Luxemburgo.

Alemania querrá ganar ambos juegos para mantenerse en el top diez del ranking de la FIFA y asegurar el estatus de cabeza de serie en el sorteo del torneo el cinco de diciembre.

Países Bajos casi clasificaría con un empate el viernes en Polonia, y Suiza puede casi asegurar su lugar venciendo a Suecia en Ginebra el sábado.

Formato de playoffs

Suecia, que tiene un nuevo entrenador con el inglés Graham Potter, tiene la red de seguridad de los playoffs de 16 equipos después de ganar un grupo de la Liga de Naciones el año pasado.

Los playoffs serán conformados por los 12 subcampeones de grupos de clasificación más los cuatro ganadores de grupos de la Liga de Naciones mejor clasificados que terminaron terceros o peor en los grupos de clasificación para la Copa del Mundo.

Se sortearán cuatro llaves de cuatro equipos cada una, jugando semifinales y finales de un solo partido del 26 al 31 de marzo.

La alineación de los playoffs se confirma después de los juegos del próximo martes. Las clasificaciones actualizadas de la FIFA a la mañana siguiente deciden los bombos de siembra para el sorteo del 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zúrich.

Los cuatro lugares de playoffs europeos serán marcadores de posición en el sorteo de la Copa del Mundo del cinco de diciembre provenientes del bombo cuatro de menor rango, aunque Italia actualmente está clasificada en el puesto número nueve.

