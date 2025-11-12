Exmediocampista del Chelsea, Oscar, hospitalizado por complicaciones cardíacas

El excentrocampista del Chelsea, Oscar, se encuentra en condición estable en el hospital después de sufrir un problema cardíaco, según ha informado su club, Sao Paulo.

Medios brasileños informaron que Oscar estaba realizando pruebas en una bicicleta de ejercicio cuando se desmayó y estuvo inconsciente durante cerca de dos minutos.

El jugador de 34 años fue luego trasladado al hospital en una ambulancia.

“Durante las pruebas realizadas el martes por la mañana, en SuperCT, como parte de la preparación de pretemporada, Oscar presentó una complicación con cambios cardíacos, y fue atendido de inmediato por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Israelita Albert Einstein, quienes estaban presentes en el lugar”, señaló Sao Paulo en un comunicado.

"El jugador fue luego llevado al hospital, donde se encuentra clínicamente estable y permanece bajo observación para realizar más pruebas que aclaren el diagnóstico".

Oscar tiene un contrato con Sao Paulo hasta 2027. Regresó a su club de infancia en una transferencia gratuita el pasado diciembre después de un largo período en China.

Oscar ganó un título de la Liga Europa y dos trofeos de la Liga Premier con el Chelsea, al que se unió en 2012.

Se trasladó a Shanghái a mitad de la temporada 2016-17 del Chelsea por una tarifa de transferencia que se informó fue de 73 millones de dólares. Ganó tres títulos de la Superliga en China y se convirtió en un favorito de los aficionados en Asia.

Oscar jugó para Brasil en la Copa del Mundo de 2014, donde anotó el único gol en la derrota por 7-1 en la semifinal contra Alemania, que luego ganó el torneo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes