Raleigh llega a 45 jonrones, líder en las mayores, y los Marineros vencen 6-3 a Rays

Cal Raleigh bateó su cuadrangular 45, liderando las Grandes Ligas, en una primera entrada de cuatro carreras, y los Marineros de Seattle se mantuvieron firmes para lograr una victoria de 6-3 sobre los Rays de Tampa Bay el domingo.

Fue la séptima victoria consecutiva de Seattle, la racha activa más larga en la Liga Americana. Josh Naylor también conectó un jonrón para los Marineros, quienes concluyeron una estadía en casa con un registro de 9-1.

El abridor de Seattle, Bryan Woo (10-6), permitió tres carreras en siete hits a lo largo de seis episodios con nueve ponches. Fue su 23ra apertura esta temporada de seis entradas o más.

El jonrón de dos carreras de Raleigh fue contra el abridor de los Rays, Adrian Houser, antes de que el venezolano Eugenio Suárez añadiera un sencillo de dos carreras para los Marineros en la primera entrada. Raleigh, quien conectó jonrón en los tres juegos de la serie, logró el número 44, un batazo de tres carreras, en la victoria de los de 7-4 el sábado.

Los Rays recortaron la ventaja de Seattle. Un doble de Ha-Seong Kim en la segunda entrada impulsó a Brandon Lowe para cerrar la brecha. El cubano Yandy Díaz añadió un rodado impulsor en la tercera.

Kim bateó un cuadrangular solitario en la cuarta para poner la pizarra 4-3.

Naylor le dio a los Marineros un respiro con un jonrón solitario en la séptima. Dominic Canzone logró un sencillo productor en la octava para el margen final.

Houser (6-4) permitió cuatro carreras en seis hits a lo largo de cinco entradas con cuatro ponches y tres bases por bolas.

Por los Rays, los dominicanos Junior Caminero de 4-1 y Christopher Morel de 2-0; y el cubano Yandy Díaz de 4-1 con una producida.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez bateó de 3-2 con una anotada y Jorge Polanco de 4-1 con una anotada; el venezolano Eugenio Suárez de 4-1 con dos impulsadas; y el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.