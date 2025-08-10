Cam Ward demuestra por qué los Titans lo eligieron como el número uno en su debut de pretemporada

Los Titans de Tennessee Titans son los primeros en señalar que el novato Cam Ward tiene margen para mejorar, incluso cuando la primera selección global del draft les brinda optimismo hacia el futuro.

Ward no conectó en sus dos primeros pases, pero completó cinco de sus siguientes seis para 67 yardas y llevó a que los Titans avanzaran 65 yardas en 11 jugadas, utilizando seis minutos y 38 segundos en la derrota 29-7 ante los Buccaneers de Tampa Bay.

"Fue un buen comienzo para él", afirmó el domingo el entrenador Brian Callahan. "Es alentador, fue productivo. Pero sí, hay un par de cosas en las que vamos a seguir trabajando, creo. Todavía estamos trabajando en sacar el balón rápido, todavía trabajando en la parte del tiempo... Pero en general, bastante bien."

Ward dejó ver la química que ha estado construyendo con el receptor abierto Calvin Ridley, conectando con el veterano tres veces para 50 yardas.

Lo mejor para los Titans es el bolsillo que proporcionó al novato una línea ofensiva renovada. Tennessee permitió 52 capturas en 2024; solo Houston y Seattle (54), Cleveland (66) y Chicago (68) permitieron más.

Es por eso que los Titans firmaron al veterano Dan Moore Jr. para ser su nuevo tackle izquierdo y movieron a JC Latham al tackle derecho después de su temporada de novato. También trajeron al guardia derecho Kevin Zeitler, un veterano que tiene 13 años en la liga.

El centro Lloyd Cushenberry III está en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse, y los Titans dejaron a Zeitler fuera del primer partido de pretemporada. Pero el centro Corey Levin y el guardia Andrew Rupcich ayudaron a mostrar cuánto ha mejorado esta unidad trabajando bajo las órdenes del entrenador asistente Bill Callahan.

"De nuevo, hay mucho trabajo por hacer y hay muchos otros corredores que aún no hemos enfrentado, así que construiremos sobre un primer paso positivo, pero definitivamente hay mucho por seguir adelante", comentó Callahan.

Actualización de lesiones

Callahan dijo que el corredor Tyjae Spears se perderá un par de semanas debido a una lesión en el tobillo que lo llevó a ser trasladado en carrito al vestuario durante el segundo cuarto del primer partido de pretemporada. Los reporteros vieron a Spears con una bota ortopédica en su pie derecho y usando muletas después del juego.

Callahan mencionó que están esperando una palabra final sobre algunas cosas: "Pero definitivamente se perderá algún tiempo."

Se espera que Cushenberry comience a practicar esta semana. Fue titular en ocho juegos antes de lesionarse el tendón de Aquiles en noviembre. Es probable que el DT T'Vondre Sweat necesite una semana para recuperarse de una amigdalectomía.

Problemas con la defensa contra la carrera

Con Sweat y el liniero defensivo tres veces Pro Bowl Jeffery Simmons fuera contra los Buccaneers, los Titans tuvieron dificultades para defender la carrera como en 2024. Los Titans se ubicaron en el puesto 26 la temporada pasada al permitir un promedio de 133,9 yardas por juego y cedieron 178 a Tampa Bay.

Tres diferentes jugadores de los Bucs tuvieron una carrera larga de 12 yardas o más mientras Tampa Bay promedió cuatro.tres yardas por acarreo.

