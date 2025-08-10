Nacionales vencen 8-0 a los Gigantes y arruinan ponche 3.500 de Verlander

CJ Abrams conectó un jonrón y los Nacionales arruinaron un logro importante de Justin Verlander de San Francisco el domingo con Washington venciendo 8-0 a los Gigantes.

Josh Bell y Paul DeJong tuvieron tres hits cada uno para destacar un día de 17 hits para Washington. James Wood tuvo un par de dobles de dos carreras mientras los Nacionales ganaron una serie en el Oracle Park por cuarta temporada consecutiva.

Verlander (1-9), el tres veces ganador del premio Cy Young que ha tenido dificultades en su primera temporada con los Gigantes, ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se convirtió en el décimo lanzador en la historia de la MLB con 3.500 ponches. Permitió 11 hits y cinco carreras con seis ponches y una base por bolas.

MacKenzie Gore (5-12) tuvo diez ponches y lanzó seis entradas sin permitir carreras para su primera victoria desde el nueve de julio. Cole Henry, PJ Poulin y Clayton Beeter retiraron a tres bateadores cada uno para completar la blanqueada de tres hits.

Por los Gigantes de San Francisco el boricua Heliot Ramosde 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.