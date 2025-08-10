Raleigh logra su 44º jonrón y Rodríguez conecta 2 vuelacercas para que Marineros venzan 7-4 a Rays

Cal Raleigh descargó su 44to cuadrangular, con lo que lidera las Grandes Ligas, el dominicano Julio Rodríguez conectó dos jonrones y los ascendentes Marineros de Seattle derrotaron el sábado 7-4 a los Rays de Tampa Bay, después de retirar el número 51 de Ichiro Suzuki.

Seattle extendió su racha de victorias a seis, la más larga en activo en la Liga Americana, y se colocó a medio juego de Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Después de conectar el jonrón de la ventaja en la octava entrada el viernes por la noche, Raleigh logró otro cuadrangular de tres carreras el sábado para poner a Seattle arriba 5-1 en la tercera.

Rodríguez conectó su cuadrangular en el siguiente lanzamiento del abridor Joe Boyle (1-2), quien duró tres 1/tres entradas.

Asimismo, el quisqueyano conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, un batazo de 436 pies, y lleva 23 jonrones esta temporada.

Por los Rays, el cubano Yainer Díaz de 2-0 con una anotada. Los dominicanos Junior Caminero de 4-2 con una anotada y tres impulsadas, Christopher Morel de 1-0.

Por Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con dos anotadas. Los dominicanos Rodríguez de 5-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.