Roger Clemens regresa al Yankee Stadium, resurgen preguntas sobre incidente con Mike Piazza

Roger Clemens regresó al Estadio de los Yankees el sábado, y también lo hicieron las preguntas sobre su incidente de lanzamiento de bate con Mike Piazza en la Serie Mundial 25 años antes.

Piazza estaba bateando contra Clemens en la primera entrada del juego dos de la Serie Mundial de 2000 cuando su bate se rompió a lo largo de la línea de primera base. Clemens recogió un trozo y lo lanzó hacia el receptor miembro del Salón de la Fama.

Clemens debutó el sábado en el juego del Día de los Veteranos de los Yankees y enfrentó a cuatro bateadores en el primer juego de exhibición del evento desde 2019. Su manager en el equipo campeón de 2000 defendió las acciones del lanzador en ese turno al bate contra Piazza.

“Todavía hay una pregunta con el bate roto, con Piazza y todo el asunto en el juego dos", afirmó Joe Torre en el podio justo cuando Clemens entraba. "Creo que si Mike hubiera sabido que la bola era foul, no habría comenzado a correr hacia primera base. Esa bola pasó por encima del dugout de primera base, fue foul de inmediato. Él no sabía dónde estaba, así que comenzó a correr”.

Clemens hizo su primera aparición mientras los Yankees honraban al equipo de 2000, el último equipo en ganar tres títulos consecutivos. Clemens recibió una cálida ovación del público mientras se proyectaba un montaje de sus mejores momentos en la pantalla de video del jardín central, pero omitieron su famoso lanzamiento a Piazza.

“No sabía que él estaba corriendo y Mike dijo lo mismo", recordó Clemens. "Él no sabía dónde estaba la pelota de béisbol. Así que mi primer instinto cuando rompí ese bate en unas cuatro piezas, pensé que era una pelota de béisbol que venía hacia mí”.

Los Yankees tuvieron un récord combinado de 22-3 en las postemporadas de 1998 y 1999, pero tuvieron dificultades en ocasiones en 2000, perdiendo 15 de sus últimos 18 juegos de la campaña regular, antes de superar a los Atléticos de visita en el juego 5 de la Serie Divisional. Después de vencer a Seattle en una ALCS de seis juegos, los Yankees vencieron a los Mets en la Serie Mundial de cinco juegos donde cada juego se decidió por dos carreras o menos.

Clemens se unió a los Yankees en un intercambio con Toronto durante el entrenamiento de primavera en 1999. Tuvo un récord de 14-10 con una efectividad de 4.60 en 1999 y luego 13-8 con una efectividad de 3.70 en 2000. Durante la postemporada, Clemens ganó tres juegos, incluido el Juego dos contra los Mets.

“Cuando estaba en el otro equipo, no te caía muy bien”, comentó Torre.

Después de una sesión de preguntas y respuestas en el campo con la locutora de radio Suzyn Waldman, el juego regresó y Johnny Damon conectó un sencillo impulsor de carrera contra Clemens.

Clemens fue uno de varios Yankees del 2000 que participó en el evento que no contó con el ex capitán Derek Jeter, quien simplemente dio un mensaje en video grabado después de que Mariano Rivera fuera el último jugador presentado.

Estuvo en el entrenamiento de primavera. Así que fue bueno verlo en el entrenamiento de primavera y luego, por supuesto, aquí. Una gran parte de nuestro equipo de 2000 y fue bueno”, dijo el lanzador Andy Pettitte sobre Clemens.

El único exjugador no presentado fue el actual manager Aaron Boone, cuyo equipo llegó al sábado con seis derrotas en siete juegos.

Clemens, ganador de siete premios Cy Young, tuvo un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4,672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5,714) y Randy Johnson (4,875). En dos períodos con los Yankees, Clemens tuvo un récord de 83-42 con una efectividad de 4.01 y se retiró después de la temporada 2007.

Fue nombrado en el Informe Mitchell en diciembre de 2007 y ha negado el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. En su último año en la boleta del Salón de la Fama de la BBWAA en 2022, Clemens recibió 257 votos (65.2%).

Además de los miembros del equipo de 2000, Willie Randolph, Graig Nettles, Chris Chambliss, Ron Guidry, Bucky Dent y Mickey Rivers fueron presentados como miembros de los equipos de la Serie Mundial de 1977 y 1978.

Las viudas del manager cinco veces Billy Martin, el capitán Thurman Munson y Bobby Murcer también fueron presentadas como parte de un evento que comenzó en 1947 cuando Ty Cobb y Babe Ruth aparecieron por primera vez.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes