Diamondbacks rompen récord de franquicia con nueve hits en victoria 13-6 sobre Rockies

Associated Press
Domingo, 10 de agosto de 2025 19:36 EDT
ROCKIES DIAMONDBACKS
ROCKIES DIAMONDBACKS (AP)

Adrian Del Castillo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Diamondbacks de Arizona establecieron un récord de franquicia con nueve hits consecutivos durante una quinta entrada de ocho carreras el domingo para una victoria de 13-6 sobre los Rockies de Colorado.

Además de su primer jonrón de la temporada, Del Castillo conectó un doble de regla en el campo derecho y un sencillo en la quinta entrada cuando los Diamondbacks batearon para abrir una ventaja de 12-3.

El abridor de los Diamondbacks, Brandon Pfaadt (12-7), lanzó cuatro entradas, permitiendo 11 hits, pero solo tres carreras. Los Rockies se fueron de cinco de 16 con corredores en posición de anotar.

Tanner Gordon (2-5) lanzó cuatro 2/tres entradas para los Rockies, permitiendo 12 hits, diez carreras y ponchando a seis.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-3 con dos anotadas. Los dominicanos Warming Bernabel de 5-1 y Adael Amador de 4-2 con dos producidas. El cubano Yanquiel Fernández de 3-2 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-2 con una anotada y tres producidas y Geraldo Perdomo de 4-2 con una anotada y una producida. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con dos anotadas. El mexicoamericano Alek Thomas de 5-1 con una anotada y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

