¿Qué son las apuestas especiales y por qué las ligas deportivas no pueden evitarlas?

El lunes, las Grandes Ligas y sus casas de apuestas afiliadas reaccionaron rápidamente a la última de una creciente oleada de escándalos de apuestas deportivas. En conjunto decidieron limitar las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólares y excluyéndolas de las combinadas para evitar que esas apuestas de proposición pongan en peligro la integridad del deporte.

Esa decisión se tomó un día después de que los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueran acusados de aceptar sobornos de apostadores deportivos para realizar intencionalmente ciertos tipos de lanzamientos que beneficiarían las apuestas. Supuestamente, los apostadores ganaron al menos 460.000 dólares con los lanzamientos amañados.

Las apuestas de proposición también están en el centro de un escándalo en la NBA. El escolta del Heat de Miami, Terry Rozier, fue arrestado el 24 de octubre y acusado de proporcionar información privilegiada sobre las lesiones de sus compañeros de equipo a los apostadores y de retirarse prematuramente de un juego de la NBA.

Las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte y muchos de sus equipos han adoptado las apuestas legales y han formado asociaciones con empresas de apuestas deportivas, e insisten en que la integridad del deporte es lo más importante.

Las apuestas de proposición se han convertido en un punto de controversia. Esto es lo que hay que saber.

¿Qué son las apuestas de proposición?

Los apostadores deportivos pueden apostar en cualquier cosa, desde cuántas yardas lanzará un quarterback en un juego hasta cuántos puntos anotará un jugador de la NBA. Las apuestas en vivo permiten que sean aún más detalladas, como si el primer lanzamiento en la cuarta entrada de un juego de MLB será un strike.

Las apuestas de proposición que dependen completamente del esfuerzo de una sola persona, como las que Clase y Ortiz están acusados de manipular, son propensas a la explotación. Es por esto que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, han pedido límites en torno a tales apuestas.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, ha solicitado a la Comisión de Control de Casinos de Ohio que termine por completo con las microapuestas específicas de jugadores.

Otros han sugerido permitir pagos solo “por encima de” —como por ejemplo predecir si un jugador tendrá al menos 20 puntos, pero no menos— debido a que es más difícil amañar ese tipo de resultado. Incluso antes de que las Grandes Ligas hiciera el anuncio, ya se habían propuesto límites de apuestas como una posible forma de al menos frenar a los apostadores que trabajan junto con los atletas para alterar cómo se juegan los partidos.

¿Llegaron para quedarse?

El anuncio del lunes de la MLB sobre limitar la acción en las apuestas de proposición a nivel de lanzamiento marcó una rara victoria para aquellos que han externado su preocupación.

La MLB dijo en un comunicado que "la mayoría de las apuestas de proposición presentan un riesgo limitado para la integridad porque tienen en cuenta múltiples eventos que son influenciados por más de un actor. Sin embargo, los mercados de 'microapuestas' a nivel de lanzamiento (por ejemplo, bola/strike; velocidad del lanzamiento) presentan riesgos elevados para la integridad porque se centran en eventos únicos que pueden ser determinados por un solo jugador y pueden ser inconsecuentes para el resultado del juego".

Las microapuestas a nivel de lanzamiento no son las únicas ofrecidas por las casas de apuestas que un jugador puede impactar. Piense en minutos jugados, yardas ganadas o puntos anotados. Tales apuestas son fáciles de encontrar y también están dictadas por las acciones de atletas individuales.

A pesar de eso, dado el dinero en juego, es muy poco probable que las apuestas de proposición desaparezcan. Los socios de apuestas se han convertido en una tremenda fuente de ingresos para las ligas y los equipos, y las apuestas de proposición son un gran impulsor. Para las casas de apuestas, también, porque pueden expandir masivamente sus menús de apuestas.

Las apuestas de proposición también ayudan a mantener a los apostadores comprometidos con la acción del juego, incluso cuando un equipo pierde por paliza. Eso beneficia a las ligas, equipos y casas de apuestas en un momento en que las opciones de entretenimiento alternativas nunca han sido más abundantes. Algunas ligas, incluida la NBA y la Gira de la PGA incluso han experimentado con transmisiones alternativas específicas de apuestas para fomentar ese compromiso.

¿Cómo se protegen las ligas?

Las cuatro principales ligas de América del Norte utilizan servicios de monitoreo que rastrean en tiempo real cualquier actividad de apuestas inusual. Si se detecta alguna, esa información se informa de inmediato a esa liga específica.

No está claro si el servicio de la MLB alertó de que algo podría estar mal con los jugadores de los Guardianes, pero fue la liga la que notificó a las autoridades de un posible problema.

Rozier es objeto de una investigación del FBI a gran escala que resultó en más de 30 arrestos, aunque la NBA realizó su propia investigación y dijo que no encontró evidencia de irregularidades. No se sabe si la NBA fue alertada a través de su servicio de monitoreo.

¿Hay problemas de integridad?

Depende. Aquellos que apoyan las apuestas deportivas legalizadas dicen que el sistema está funcionando como se diseñó porque los perpetradores están siendo atrapados. Es mucho más fácil rastrear si los atletas están involucrados con el juego que cuando la mayoría de las apuestas se manejaban fuera de la vista a través de corredores de apuestas ilegales. Los detractores argumentan que el fácil acceso a las apuestas legales atrae a aquellos, incluidos los atletas, que de otro modo no apostarían en deportes.

