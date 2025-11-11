Anthony Edwards anota 35 puntos y lidera a Timberwolves en su 2da victoria sobre Jazz en cuatro días
Anthony Edwards anotó 35 puntos y repartió seis asistencias mientras los Timberwolves vencieron 120-113 al Jazz el lunes por la noche, logrando la segunda victoria de Minnesota sobre Utah en cuatro días.
Minnesota, que venció a Utah 137-97 el viernes y superó a Sacramento 144-117 el domingo, ha ganado tres partidos consecutivos y cinco de sus últimos seis.
Edwards registró su noveno partido consecutivo con 30 o más unidades, marcando la racha más larga de juegos de 30 puntos contra el Jazz para cualquier jugador de la NBA.
Julius Randle añadió 27 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para Minnesota. Rudy Gobert contribuyó con 14 puntos y 12 rebotes.
Keyonte George anotó 27 tantos y Lauri Markkanen añadió 23 para liderar al Jazz.
Dos canastas consecutivas de George impulsaron una racha de 10-0 para cerrar el primer cuarto, lo que le dio a Utah una ventaja de 30-26. Anotó 12 tantos acertando cinco de seis tiros en el cuarto.
Minnesota respondió con su propia racha de 10-0 para adelantarse 47-46 al final del segundo cuarto. Randle catapultó el momento anotando un par de canastas y asistiendo en una tercera.
Los Timberwolves aprovecharon ese impulso, adelantándose 66-55 al inicio del tercer cuarto. Comenzando con una bandeja inversa de Randle en la última jugada antes del medio tiempo, Minnesota anotó 15 tantos sin respuesta para adelantarse definitivamente. Edwards impulsó la racha, anotando tres canastas y asistiendo en otras dos de Randle.
Esto preparó el escenario para un tercer cuarto dominante de los Timberwolves, que superaron al Jazz 33-9 en los primeros ocho minutos y medio del período para construir una ventaja de 86-64.
