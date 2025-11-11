Cunningham anota 46 puntos y lidera a Pistons en victoria 137-135 sobre los Wizards en tiempo extra

Cade Cunningham anotó 46 puntos en un asombroso total de 45 tiros, Daniss Jenkins encestó el triple que empató el partido para forzar la prórroga y los Pistons de Detroit se recuperaron para vencer 137-135 a los Wizards de Washington el lunes por la noche.

Cunningham terminó con 12 rebotes, 11 asistencias y cinco robos, ayudando a los Pistons, líderes de la Conferencia Este, a lograr su séptima victoria consecutiva en una noche en la que atinó solo 14 de 45, con mucho, la mayor cantidad de intentos de tiro de campo en la NBA esta temporada.

Jenkins anotó un máximo de temporada de 24 unidades y Jalen Duren tuvo 19 puntos y 14 rebotes mientras los Pistons mejoraron a 9-2.

CJ McCollum anotó un máximo de temporada de 42 tantos para los Wizards, que están en el último lugar, pero falló dos veces en los segundos finales mientras perdían su noveno partido consecutivo y caían a 1-10.

El triple de McCollum le dio a Washington una ventaja de 117-108 con 4:05 restantes en el tiempo reglamentario. Pero Cunningham, el actual jugador de la semana de la Conferencia Este, trajo de vuelta a los Pistons y empataron cuando él pasó a Jenkins en la esquina para un triple que igualó el marcador a 127.

El triple de Duncan Robinson con 1:04 por jugarse en la prórroga le dio a Detroit la ventaja definitiva de 134-133.

Cam Whitmore anotó 20 puntos y Alex Sarr tuvo 15 puntos y 15 rebotes para los Wizards.