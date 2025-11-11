Stay up to date with notifications from The Independent

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz y queda a uno victoria de ser el número uno del año

AP Noticias
Martes, 11 de noviembre de 2025 11:55 EST
ATP-FINALES
ATP-FINALES (AP)

Carlos Alcaraz está a una victoria de asegurar que termine el año en el puesto número 1 del ranking de la ATP.

Alcaraz remontó para vencer el martes 6-7 (2), 7-5, 6-3 a Taylor Fritz en las Finales de la ATP y ahora necesita ganar su último partido de grupo contra Lorenzo Musetti o una eventual semifinal para terminar el año como número uno por segunda vez en su carrera.

Alcaraz, quien mejoró a 2-0 en el evento de fin de temporada que recibe a los ocho mejores jugadores de la temporada, podría asegurar un lugar en las semifinales si Alex de Minaur vence a Musetti más tarde.

Si Alcaraz no gana otro partido y Jannik Sinner permanece invicto para defender su título, Sinner terminará como número uno.

Alcaraz produjo 47 tiros ganadores frente a los 38 de Fritz y logró remontar un set en contra a pesar de los 14 aces de su oponente estadounidense.

Alcaraz ahora lidera el grupo Jimmy Connors por delante de Fritz, quien tiene un récord de 1-1. De Minaur y Musetti están ambos con 0-1.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Sinner lidera su grupo después de vencer a Felix Auger-Aliassime en su debut el lunes.

