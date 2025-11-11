Raffaele Palladino reempla al despedido Ivan Jurić como nuevo técnico del Atalanta

Raffaele Palladino, exentrenador del Monza y la Fiorentina, fue nombrado l martes nuevo técnico del Atalanta.

Palladino reemplaza a Ivan Jurić, quien fue despedido el lunes tras una racha de siete partidos sin ganar en la Serie A que ha dejado al Atalanta en el 13mo pusto. El despido se produjo dos días después de perdieron 3-0 en casa ante el recién ascendido Sassuolo.

Palladino, de 41 años, tuvo éxito con el Monza y la Fiorentina, pero sorprendentemente dejó Fiorentina después de guiar a la Viola a un sexto lugar y a las semifinales de la Conference League la temporada pasada.

Atalanta informó que firmó a Palladino hasta la próxima temporada.

Debutará la próxima semana contra el campeón defensor Napoli después del parón internacional.

Debido a las dos derrotas consecutivas que siguieron a los cinco empates seguidos, Atalanta está a 11 puntos de los líderes de la Serie A, Inter de Milán y Roma.

Gasperini dirige actualmente a la Roma tras dejar al Atalanta después de nueve temporadas mayormente exitosas al mando. Fue reemplazado por Jurić.

En la Liga de Campeones, el Atalanta tiene dos victorias, un empate y una derrota. El segundo partido de Palladino al mando será de visita ante Eintracht Frankfurt en el máximo torneo europeo.

Es el cuarto cambio de entrenador en la Serie A esta temporada después de movimientos en Juventus, Génova y Fiorentina.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes