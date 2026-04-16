¿Puede Alemania evitar eliminación temprana del Mundial en Grupo E?

Alemania, cuatro veces campeona del Mundial, y la debutante seleción de Curazao se sitúan en extremos opuestos del espectro del fútbol mundial.

Se enfrentarán en junio en el Grupo E, que también incluye a Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania estará presionada para no tropezar de nuevo con el primer obstáculo, después de no haber avanzado de la fase de grupos en torneos consecutivos desde que ganó el Mundial en 2014.

Alemania

Florian Wirtz, volante creativo, es el eje de todo lo que hace Alemania bajo la guía del entrenador Julian Nagelsmann. Con una estatura de 1,98 metros, el delantero Nick Woltemade es difícil de contener para las defensas. Mientras tanto, el mediocampista Lennart Karl, de 18 años, podría ser la revelación del torneo.

Aun así, encajar tres goles en un partido amistoso que ganó 4-3 sobre Suiza en marzo reavivó las preocupaciones sobre la solidez defensiva de Alemania y las dudas sobre la insistencia de Nagelsmann en utilizar como suplente a Antonio Rüdiger, central del Real Madrid. Alemania no se ha medido a rivales de primer nivel desde las derrotas ante Francia y Portugal el año pasado. Tampoco hay un sucesor fiable en la portería para Manuel Neuer.

El defensor Nathaniel Brown aporta un vínculo con Estados Unidos. Era elegible para jugar por la selección de ese país, pero eligió a Alemania, su país de nacimiento.

Curazao

Con una población de alrededor de 156.000 habitantes, Curazao es la nación más pequeña que se ha clasificado jamás para el Mundial. Su primer duelo, contra la poderosa Alemania, será una presentación intimidante.

Sus preparativos no han salido según lo previsto. El veterano entrenador neerlandés Dick Advocaat renunció en febrero debido a problemas de salud de su hija.

Fue reemplazado por Fred Rutten, extécnico del FC Twente, PSV y Feyenoord en Holanda, y del Schalke 04 en Alemania.

Curazao, un país insular caribeño que durante siglos estuvo bajo dominio colonial neerlandés, depende en gran medida de jugadores nacidos y criados en Holanda.

Costa de Marfil

Costa de Marfil regresa al Mundial, un escenario donde no aparece desde 2014 y mucho después del retiro de íconos nacionales como Didier Drogba y Yaya Touré.

La espera ha sido larga para los marfileños, que han tenido dificultades sin su generación dorada de jugadores estelares.

Ahora ha surgido una nueva generación, que ganó la Copa Africana de Naciones en 2024 y aseguró el regreso al Mundial al clasificarse como líder de su grupo.

Costa de Marfil ha participado tres veces antes en el Mundial, pero nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos.

El entrenador Emerse Faé fue nombrado a mitad de la Copa Africana y luego condujo a su país al título.

El delantero del Manchester United Amad Diallo es una de las figuras de la nueva generación.

Ecuador

Moisés Caicedo se convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol británico al incorporarse al Chelsea procedente de Brighton por 146 millones de dólares en 2023.

El mediocampista será clave para las aspiraciones de Ecuador, de avanzar más allá de la fase de grupos por primera vez en 20 años y apenas por segunda vez en su historia.

No es el único ecuatoriano que se destaca al más alto nivel de Europa. Willian Pacho en el campeón europeo Paris Saint-Germain y Piero Hincapié en Arsenal conformar la dupla de centrales de la Tri.

El argentino Sebastián Beccacece asumió como seleccionador en 2024 para relevar al español Félix Sánchez Bas.

La Tri se clasificó en el segundo lugar, por detrás de la campeona defensora Argentina, pese a haber iniciado la campaña con una sanción de tres puntos por un documento falso utilizado para obtener un pasaporte para el jugador Byron Castillo durante la eliminatoria al Mundial de 2022.

El delantero Enner Valencia fue el máximo goleador de Ecuador en la eliminatoria, con seis de los 14 goles de su selección.

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