Marie-Louise Eta solo quiere hacer su trabajo con el Unión de Berlín

La nueva entrenadora del Unión de Berlín, Marie-Louise Eta, entiende la conmoción por convertirse en la primera directora técnica en la Bundesliga, pero ella sólo quiere seguir con su trabajo.

Eta apareció el jueves por primera vez ante los medios, cuatro días después de que la nombraran entrenadora hasta el final de la temporada tras el despido de Steffan Baumgart. Le quedan cinco partidos.

“Para mí siempre se trata de fútbol, se trata de trabajar con personas y, lo que más me gusta, de disfrutar juntos del mayor éxito posible”, manifestó Eta.

No es la primera vez que rompe barreras. En 2023 se convirtió en la primera mujer asistente de la Bundesliga, también con el Unión, y desde julio trabajaba como entrenadora del equipo masculino sub-19 del club.

“Aquí confían en mí. Aprecio esa confianza”, señaló. “Estoy contenta de estar aquí. Estoy contenta de que tengamos un partido de la Bundesliga este fin de semana, y sé que esto tiene un impacto social y quizá incluso envía un mensaje. Lo entiendo. Pero lo más importante ahora mismo es lo que ocurra en los próximos días: que nos preparemos lo mejor posible para el partido de la Bundesliga contra el Wolfsburg”.

El Unión está apenas siete puntos por encima de la zona de descenso después de haber ganado solo dos partidos en 2026. La situación del Wolfsburg es aún peor: es penúltimo y está a siete puntos de la salvación, con cinco jornadas por disputarse.

El anuncio del nombramiento de Eta, de 34 años, provocó comentarios sexistas y despectivos en redes sociales, lo que llevó al Unión a responder.

Eta comentó que no prestó atención a los comentarios negativos, pero destacó una reacción positiva abrumadora, incluso de rivales de la Bundesliga.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo que estaba “encantado” con el nombramiento de Eta.

“Siempre es fácil restarle importancia a estos momentos clave y decir que ella es solo una entrenadora como cualquier otra”, expresó Kompany. “Pero al final es algo verdaderamente especial. Abre oportunidades para mujeres más jóvenes que sienten que también pueden convertirse en entrenadoras. Abre puertas. Le deseo lo mejor”.

Su homólogo del St. Pauli, Alexander Blessin, sostuvo que Eta merecía su oportunidad.

“Si la calidad está ahí, toda persona la merece; entonces el género no importa. Me parece una pena que todavía estemos discutiéndolo”, declaró Blessin.

Rompiendo barreras

Eta es la primera entrenadora principal en las cinco grandes ligas de Europa: España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania.

La pequeña sala de prensa del Unión suele ser suficiente, pero estuvo abarrotada de redactores, videógrafos y fotógrafos el jueves. Periodistas hispanohablantes dieron fe de que el interés iba mucho más allá del distrito berlinés de Köpenick, donde tiene su sede el Unión.

Eta entró en la sala con un alegre “Hallo!” e intentó rápidamente desviar la atención hacia el próximo partido del equipo el sábado.

“En principio entiendo el interés. Ya tuvimos algo parecido hace unos 2 años y medio”, dijo Eta, en referencia a su etapa como entrenadora asistente. “Me resulta familiar y, en el fondo, lo que siempre fue importante para mí fue que nos centremos en los aspectos del día a día y en el sentido de comunidad que se da en el campo. Se trata de fútbol, se trata de rendimiento”.

El director deportivo del Unión, Horst Heldt, no descartó el lunes que Eta siga al frente del equipo masculino más allá de los cinco partidos de liga restantes, aunque ya estaba previsto que asumiera el equipo femenino.

“El año que viene, en cualquier caso, seguiré siendo entrenadora”, afirmó.

Eta señaló que se alegraría si su nombramiento “abre nuevos caminos y puertas, quizá incluso crea inspiración para niñas jóvenes para que puedan ver: oye, todo es posible”.

Pero dejó claro que preferiría que no fuera un tema.

“Espero que en los próximos años”, expresó, “todo esto sea aún menos importante y que, al final, solo el fútbol sea el factor decisivo”.

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