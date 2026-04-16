Luka Dončić y Cade Cunningham son elegibles a premios NBA tras apelar regla de 65 juegos

Luka Dončić de los Lakers de Los Ángeles, y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit, son elegibles a los premios de la NBA como el Jugador Más Valioso (MVP) y el All-NBA pese a no alcanzar el mínimo de 65 partidos, informaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

Dončić disputó 64 partidos y Cunningham jugó 63. Pero tanto la liga como el sindicato coincidieron en que ambos deben figurar en la papeleta de votación con base en la “disposición por circunstancias extraordinarias” del convenio colectivo.

Dončić —quien es uno de los favoritos en la pelea por el MVP tras ganar el título de anotador de la liga— se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Cunningham se perdió 12 encuentros a causa de un colapso pulmonar que fue diagnosticado el 17 de marzo.

“La NBA y la NBPA acordaron que, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de Cunningham y Dončić, cada jugador calificó para los premios”, señalaron la liga y el sindicato en un comunicado.

Anthony Edwards, de Minnesota, quien disputó 60 partidos, también intentó entrar en la papeleta de premios mediante el recurso por circunstancias extraordinarias. Edwards solicitó su aprobación ante un árbitro independiente y su recurso fue rechazado.

La situación de Dončić y Cunningham fue un tema importante hacia el final de la temporada. Victor Wembanyama de San Antonio —candidato al MVP y probable jugador defensivo del año— alcanzó la marca de 65 partidos en el penúltimo encuentro de los Spurs, y el tres veces MVP Nikola Jokic quedó habilitado para los premios de este año el último día de la temporada regular. Jokic ha sido primero o segundo en la votación del MVP en cada una de las últimas cinco temporadas y esta campaña ganó los títulos de rebotes y asistencias de la liga.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, comentó la semana pasada que espera que la regla de los 65 partidos cambie este verano. Sostuvo que si jugadores como Jokic pueden disputar 64 partidos sin salir nunca y no ser elegibles para premios, entonces algo está mal.

“Ese no es el espíritu de esa regla”, expresó Adelman.

Varios jugadores no serán elegibles para la mayoría de los principales premios individuales esta campaña debido a la regla de los 65 partidos, incluido LeBron James de los Lakers, cuya racha de 21 años siendo elegido para un equipo All-NBA llegará a su fin. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, y Stephen Curry con Golden State, también se han perdido demasiados partidos como para ser elegibles.

Con las decisiones sobre Dončić, Cunningham y Edwards ya concluidas, se espera que la NBA envíe en los próximos días las papeletas de votación al panel de reporteros y comentaristas que cubren la liga. No está claro cuándo comenzará el anuncio de los ganadores de los premios.

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