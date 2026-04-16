Acuerdo de Konnor Griffin con Piratas por nueve años y 140 millones, incluye bono de 14 millones

El contrato de nueve años y 140 millones de dólares de Konnor Griffin con los Piratas de Pittsburgh incluye un bono por firmar de 12 millones de dólares, pagadero durante los próximos dos años.

El acuerdo de Pittsburgh con el campocorto de 19 años, anunciado el 8 de abril, puede aumentar a 150 millones de dólares según su posición en la votación al Jugador Más Valioso (MVP), de acuerdo con detalles obtenidos por The Associated Press.

Griffin recibirá 5 millones de dólares de su bono por firmar dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de Major League Baseball, y 3,5 millones de dólares cada 1 de abril próximo y el 1 de abril de 2028.

Su salario este año será de un millón de dólares, 2 millones de dólares en 2027, 4 millones de dólares en 2028, 6 millones en 2029, 12,5 millones en 2030, 21 millones en 2031, 26,5 millones en 2032 y 27,5 millones en 2033 y 2034.

Sus salarios de 2032 y 2033 pueden incrementarse hasta en 2,5 millones de dólares según la votación al MVP de 2026 a 2031: 1,5 millones de dólares por ganar, 750.000 por quedar segundo o tercero y 500.000 por ubicarse del cuarto al décimo. Su salario de 2034 puede incrementarse hasta en 5 millones de dólares con base en los mismos niveles de la votación al MVP de 2026 a 2033.

Además tiene una cláusula limitada de no traspaso que le permite bloquear un canje a seis equipos sin su consentimiento. Recibirá una suite de hotel en los viajes.

Su acuerdo reemplaza un convenio de un año que contemplaba el salario mínimo de 780.000 dólares mientras estuviera en las Grandes Ligas y un salario de 127.100 dólares en caso de que fuera enviado de regreso a las ligas menores.

Griffin, que cumple 20 años la próxima semana, debutó el 3 de abril y está bateando para .189 con cinco carreras impulsadas en sus primeros 12 juegos en las Grandes Ligas.

Está entre cuatro principales prospectos que han recibido contratos multimillonarios desde finales de marzo. El infielder de Detroit Kevin McGonigle, de 21 años, firmó un acuerdo de ocho años y 150 millones de dólares; el campocorto de Seattle Colt Emerson, de 20 años, llegó a un acuerdo de ocho años y 95 millones; así como el campocorto de Milwaukee Cooper Pratt, de 21 años, por ocho años y 50,75 millones.

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