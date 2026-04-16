Alex Manninger, exarquero de Arsenal y Liverpool, muere en accidente de auto a los 48 años

El exarquero del Arsenal Alex Manninger murió a los 48 años en un accidente de tráfico.

Según reportes desde Austria, el vehículo en el que viajaba chocó con un tren en un paso a nivel a las afueras de Salzburgo el jueves por la mañana.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con medios locales, los pasajeros del tren y el maquinista no sufrieron heridas.

open image in gallery Alex Manninger jugó en el Arsenal durante cinco años ( Getty )

“En el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del exportero Alex Manninger”, señaló el club en X. “Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Manninger disputó 64 partidos con el Arsenal entre 1997 y 2002, en su mayoría como suplente de David Seaman y Richard Wright.

Aun así, formó parte del equipo que logró el doblete de Premier League y FA Cup en 1998. Esa temporada tuvo un papel clave: fue titular en la victoria ante el Manchester United en marzo, en plena lucha por el título, cuando Seaman estaba lesionado.

Con apenas 20 años, encadenó seis partidos consecutivos como titular sin recibir goles. También resultó decisivo en los cuartos de final de la FA Cup ante West Ham, donde realizó atajadas clave en la tanda de penales que permitió al equipo avanzar.

Aunque Seaman recuperó la titularidad tras su lesión, Manninger recibió la medalla de campeón de la Premier League por su aporte, pese a no alcanzar el número mínimo de partidos exigido.

open image in gallery Alex Manninger dio un paso al frente con el Arsenal durante un tramo clave en la temporada del doblete 1997-98 ( PA )

En la última etapa de su carrera, Manninger se incorporó al Liverpool de Jürgen Klopp, donde permaneció entre 2016 y 2017. Aunque no disputó minutos, el club lo fichó como un arquero experimentado para aportar dentro del grupo.

“El Liverpool FC lamenta profundamente el fallecimiento del exportero Alex Manninger a los 48 años”, señaló el club. “Todos en el LFC acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.

A nivel internacional, Manninger jugó 33 partidos con la selección de Austria y formó parte del plantel que fue coanfitrión de la Eurocopa 2008. A lo largo de su carrera también pasó por varios clubes en Italia, como Fiorentina, Siena y Juventus, además del Augsburgo en Alemania.

En particular, su paso por la Juventus entre 2008 y 2012 marcó otra etapa destacada: disputó 35 partidos, en su mayoría como reemplazo de Gianluigi Buffon. El club italiano lo despidió con un mensaje emotivo: “Hoy es un día terriblemente triste. Nos deja no solo un gran deportista, sino también una persona de valores excepcionales: humildad, dedicación y una extraordinaria profesionalidad”.

open image in gallery Alex Manninger jugó en el Augsburgo entre 2012 y 2016 antes de cerrar su carrera en un rol sin actividad en el Liverpool ( Reuters )

El Salzburgo, primer club de Manninger, también expresó su pesar: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro exjugador Alexander Manninger, quien murió trágicamente en un accidente de tráfico. Nuestras condolencias a su familia y amigos”.

Por su parte, el director deportivo de la Federación Austriaca de Fútbol, Peter Schöttel, se sumó a los homenajes. “Alexander Manninger fue un embajador excepcional del fútbol austriaco, tanto dentro como fuera del campo”, afirmó. “Su trayectoria internacional marcó un camino e inspiró a muchos jóvenes porteros”.

Schöttel también destacó su profesionalismo, serenidad y confiabilidad, cualidades que lo convirtieron en una pieza clave tanto en sus equipos como en la selección nacional. “Sus logros merecen el máximo respeto y no serán olvidados. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Traducción de Leticia Zampedri