Profesor y alumno: final España-Argentina en el Mundial cita a técnicos con trayectoria similar

Los ribetes que rodean la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España son extraordinarios.

El duelo del domingo en Nueva Jersey enfrentará por primera vez a los reinantes campeones de Sudamérica y Europa. Los argentinos tienen al alcance convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1962. España quiere repetir el doblete Eurocopa-Mundial que logró en 2008 y 2010.

Será también el choque generacional entre las dos grandes figuras individuales: Lionel Messi, el capitán argentino de 39 años que disputará su tercera final de Mundial desde 2014 contra Lamine Yamal, el prodigio de 19 años llamado a ser sucesor natural del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Hay otro aspecto que llama la atención desde los banquillos, con el particular vínculo que tienen los entrenadores de los finalistas.

Luis de la Fuente, el técnico de España, fue uno de los profesores de su colega argentino Lionel Scaloni en 2017, cuando éste último hizo su curso para sacar el título de entrenador en Las Rozas, la sede de la federación española de fútbol,

Por entonces, poca gente se hubiera imaginado que estos dos estrategas —fueron laterales en sus etapas de jugador— acabarían frente a frente en el partido más trascendental del fútbol de selecciones.

Se guardan una profunda admiración y respeto.

“Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo he tenido una particular relación con él, porque me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final”, resaltó Scaloni luego que su Argentina superó 2-1 a Inglaterra en la semifinal disputada el miércoles en Atlanta.

De la Fuente alabó la figura de Scaloni previo al cruce de cuartos de final contra Bélgica: “Soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona”, afirmó.

Etiquetado como el “técnico accidental”, Scaloni acabó al mando de la Albiceleste sobre otros colegas con prestigio como Diego Simeone y Mauricio Pochettino. Asumió en forma interina a fines de 2018 luego que la selección se despidió en los octavos de final del Mundial de Rusia.

El legendario Diego Maradona despotricó en 2018 contra la presencia de Scaloni como timonel argentino: “¿Scaloni? No puede dirigir ni el tráfico”, sentenció.

Maradona falleció en noviembre de 2020 y no pudo ser testigo de la racha de consagraciones de Argentina con Scaloni, que empezó con la conquista de la Copa América de 2021 —el primer gran título de la selección desde 1993— siguiendo con el Mundial de 2022 y otra coronación continental en 2024.

Scaloni y De la Fuente comparten que ninguno ha tenido la experiencia de dirigir a clubes en el ámbito profesional. En este Mundial que atrajo a varios técnicos curtidos al frente de varios de los grandes clubes de Europa, como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann y Pochettino, los estrategas de la final llenan el perfil del tradicional entrenador de selecciones.

Mientras otros técnicos forjan su reputación por su trabajo con la pizarra táctica, el éxito de Scaloni y De la Fuente parte del don de ser buenos gestores de sus planteles.

“Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico", dijo De la Fuente, quien venía desempeñándose al frente de las selecciones juveniles de España y relevó a Luis Enrique tras la eliminación de la Roja en los octavos de final de Qatar 2022. “Gestionar personas, gestionar profesionales, dar lo que necesitan, seleccionar a los que se integran bien a una idea y que en el plano humano que sean personas que sumen”.

Ambos también coinciden en su firmeza para tomar decisiones fuertes, más allá de los apellidos rutilantes que sobresalen en sus planteles. En semifinales, Scaloni dejó en el banco de suplentes a Rodrigo De Paul, el jugador con más presencias durante su ciclo.

De la Fuente ha echado del equipo a Pedri, considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, y eligió en su lugar a Fabián Ruiz en el último tramo del Mundial.

“Hacemos lo que creemos que el partido necesita. Nos podemos equivocar…el entrenador quiere sacar lo mejor del equipo y por suerte ellos lo entienden”, explicó el estratega argentino.

Scaloni recordó una conversación con De la Fuente tras el Mundial de Qatar que ganó Argentina.

“Nos encontramos en un foro de entrenadores y tuve una linda charla con él, que creo le ha servido”, dijo Scaloni, quien reside en Mallorca, la mayor de las Islas Baleares del mediterráneo español. “Y no por ser arrogante sino en el buen sentido lo digo y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento por él”.

Alguien tendrá que ganar la final del domingo, y Scaloni lo tiene claro: “Ustedes saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”.

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