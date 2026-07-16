Resurgen increíbles fotos de Messi con Lamine Yamal de bebé mientras se preparan para la final del Mundial

Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarán en la final del Mundial cuando Argentina juegue contra España, un partido que se disputa 19 años después de que ambos se conocieron en una memorable sesión de fotos cuando Yamal era un bebé.

La Argentina de Messi sigue encaminada a conseguir títulos consecutivos tras remontar y vencer a Inglaterra, lo que le permitirá enfrentarse a una impresionante selección española que puso fin a las aspiraciones de Francia de alcanzar la gloria en la primera semifinal.

El adolescente Yamal lideró la ofensiva de España hacia el éxito en la Eurocopa 2024, tras haber tomado el relevo de Messi como la estrella más destacada del Barcelona y ser graduado de La Masia, su academia líder a nivel mundial.

open image in gallery La foto de Messi y Yamal ( AP )

Su primer encuentro se produjo mientras Messi forjaba su carrera récord con el club catalán, y en una fotografía se ve al argentino de 20 años en la bañera junto al pequeño Yamal.

La sesión fotográfica formó parte de un calendario benéfico creado por el periódico local Diario Sport y UNICEF. Las instantáneas de la sesión resurgieron tras ser publicadas en Instagram por el padre de Yamal durante la Eurocopa hace dos años. En una de las fotos, se ve a la madre de Yamal, Sheila Ebana, junto a ambos.

“Hicimos el calendario con la ayuda de UNICEF. UNICEF organizó una rifa en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde vivía la familia de Lamine”, recordó el fotógrafo Joan Monfort en una entrevista con Associated Press. “Se inscribieron en la rifa para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron la rifa”.

“Messi es un chico bastante introvertido; es tímido. Salía del vestuario y de repente se encontró en otro vestuario con una bañera de plástico llena de agua y un bebé dentro. Fue complicado. Al principio ni siquiera sabía cómo cargarlo”.

open image in gallery Lamine Yamal, en brazos de Lionel Messi ( AP )

Diecinueve años después, los dos ídolos del Barcelona, ambos zurdos, lucharán por la gloria de la Copa del Mundo en el escenario más importante del fútbol.

Traducción de Olivia Gorsin