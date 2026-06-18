Panamá cae con tanto agónico ante Ghana y sigue sin puntos en los mundiales

Caleb Yirenkyi se convirtió en sepulturero del sueño de Panamá, que acariciaba ya su primer punto en la historia de los mundiales pero terminó permitiendo un gol en la agonía para caer el miércoles 1-0 ante Ghana.

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el descuento, para que un encuentro rocoso que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol terminara con un tanto dramático y doloroso para la selección canalera.

Thomas-Asante se desmarcó por la izquierda y centró el balón al área. Yirenkyi lo empujó al fondo del arco defendido por Orlando Mosquera.

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban en el estadio de Toronto.

En 2018, durante la única aventura mundialista que había tenido, la selección canalera no había conseguido un solo punto.

Dirigido entonces por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, Panamá sucumbió por 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

Ghana jugó sin el centrocampista Thomas Partey, a quien se le negó la entrada a Canadá mientras espera juicio por cargos de violación en Inglaterra.

El único disparo a puerta de la primera parte se produjo a los dos minutos, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un centro raso de Amir Murillo y disparó desde el centro del área hacia la portería. Ati-Zigi se lanzó a su derecha y repelió el balón con la palma de la mano.

El resultado deja a Panamá, 35to del ranking de la FIFA, en la parte baja del Grupo L, liderado por Inglaterra, que a primera hora doblegó 4-2 a Croacia.

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Owen Cameros es estudiante del Centro John Curley de Periodismo Deportivo en Penn State.

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